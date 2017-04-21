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Боевой гопак и «завоевание России»: переключение внимания по-киевски

Политика

На четвертом году после государственного переворота украинские власти упорядочили вброс в информационную среду странных и нелепых «новостей», которые должны отвлекать зрителя от невеселой реальности

Драка в Верховной раде
Иллюстрация: W-n.com.ua
Драка в Верховной раде

Киев, 21 апреля 2017, 02:59 — REGNUM  То, что поведение украинских политиков являет собой феерическую смесь майданной власти и примитивного шоу, уже не вызывает сомнений. Но способы, которыми официальный Киев реализует две эти стороны своей натуры, не перестают удивлять. Обозреватель ИА REGNUM Сергей Гуркин предлагает обсудить вторую составляющую этого политического спектакля, — а именно, его комедийно-цирковое амплуа.

Новые темы власть вбрасывает на благодатную почву информсреды, любовно удобренную русофобской пропагандой и щедро посыпанную средством от вредителей, главными из которых, по всей очевидности, являются логика и здравый смысл. Чего стоит одно только десоветизаторское предложение перенести День космонавтики с 12 апреля на 19 ноября, когда (36 лет спустя) в космос отправился первый украинец.

Вбросив это предложение и дав аудитории время его осмыслить (насколько речь вообще может идти об осмыслении нелепости, отвергнутой, кстати, и тем самым первым украинцем в космосе), украинский политикум следующим номером на арену вывел Пашинского. Председатель комитета по вопросам национальной безопасности и обороны, заявил, что взрывы в Балаклее изничтожили боеприпасов на общую сумму один миллиард долларов. Что, между прочим, равняется половине всего годового оборонного бюджета, — но слова «ущерб на миллиард долларов» звучат так впечатляюще, что правдоподобие — уже второстепенно.

Однако для полноты картины в противовес русофобии надо дать и нечто позитивное, свое, родное, ‑ и вот уже Верховная рада объявляет боевой гопак традиционным украинским видом спорта. Безусловно, ему необходима государственная поддержка на самом серьезном уровне. И вот остановиться бы на этой радостной вести, но не тут-то было: после короткой танцевальной паузы привычка к русофобии вновь дала себя знать.

Как еще крутила украинская власть калейдоскоп информационных вбросов на прошлой неделе — читайте в статье: Цирк и клоуны остались: украинский «политикум» как есть

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