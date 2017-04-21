Пятница, 21 Апреля 2017 года
08:27:58 МСК

Паучье гнездо бразильской коррупции оказывается все крупнее

Политика

Кандидатов в президенты и депутаты много, а выбирать не из кого: списки причастных к делам о взятках и откатах растут и ширятся с каждым днем

Дилма Руссефф
Rede Brasil Atual
Дилма Руссефф

Бразилиа, 21 апреля 2017, 02:31 — REGNUM  

Прошел год с того времени, как президент Бразилии Дилма Руссефф фактически отошла от власти. Когда это случилось, оппозиция в числе политиков и прессы выразила радостную уверенность, что теперь, с уходом средоточия коррупции, жизнь в стране заиграет новыми красками. Казалось, отстрани Руссефф — и все дурное в государственном управлении исчезнет вместе с ней. Оправдались ли эти надежды, рассуждает постоянный автор ИА REGNUM Владимир Добрынин.

Несмотря на всю наивность ожиданий, ставящих решение проблемы коррупции в зависимость от отставки одного человека, реальность превзошла худшие ожидания. Чиновничьи злоупотребления не только не испарились, — их стало больше.

По результатам расследований новых коррупционных скандалов, статистика противоправных действий руководства оказалась еще более удручающей. Крупных коррупционеров — под сотню, а суммы, связанные с ними, пока не предаются огласке.

А что же население? Ожидаемое облегчение не наступило, новое правительство оказалось еще хуже, чем предыдущее, а народ, — что ж, о народе власти, может, и вспомнят, только не раньше, чем завершится эта оргия взяточничества, откатов и отмываний. И ведь следующий год в Бразилии — время выборов президента и парламента. Битва компроматов не заканчивается.

С чем подойдет Бразилия к выборному году, и будет ли у народа реальный выбор? Об этом читайте в статье: Цунами коррупционных скандалов захлестнуло Бразилию

Предыдущие статьи Владимира Добрынина

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Аналитика ИА REGNUM короткой строкой
Главное сегодня
NB!
21.04.17
«Нефть сомневается»
МоскваРоссия Динамика цен на нефть и нефтепродукты Экономика
NB!
21.04.17
«Рубль болтается из стороны в сторону»
МоскваРоссия Курсы валют Экономика
NB!
21.04.17
Радио REGNUM: первый выпуск за 21 апреля
МоскваРоссия Радио REGNUM Политика
NB!
21.04.17
Алёна Зеленина Порты: Белоруссии не нужна скидка РЖД, а Транснефть убивает латвийский порт
Санкт-ПетербургРоссия Морские порты России и транзит Экономика
NB!
21.04.17
Эрдоган: Негативный настрой ЕС помог мне выиграть
АнкараТурция Политическая жизнь Турции Политика
NB!
21.04.17
Эрдоган попытался договориться с США. Неудачно
МоскваРоссия Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Политика
NB!
21.04.17
Русский правитель Аляски стал жертвой недальновидности. А русская Аляска?
Санкт-ПетербургРоссия Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Общество
NB!
21.04.17
Согласна ли Белоруссия быть польской «подушкой безопасности»?
ВаршаваПольша Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Политика
NB!
21.04.17
«Северный поток – 2»: политические препоны экономическому проекту
КопенгагенДания Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Экономика
NB!
21.04.17
ЕАЭС: Назарбаев оптимистичен
АстанаКазахстан Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Экономика
NB!
21.04.17
Анна Алябьева«У этой победы отец один»: Как в Новосибирске отменили резкий рост тарифов
НовосибирскРоссия Повышение тарифов на услуги ЖКХ Политика
NB!
21.04.17
Новый уровень российско-белорусских отношений
МинскБелоруссия Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Политика
NB!
21.04.17
Боевой гопак и «завоевание России»: переключение внимания по-киевски
КиевУкраина Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Политика
NB!
21.04.17
Паучье гнездо бразильской коррупции оказывается все крупнее
БразилиаБразилия Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Политика
NB!
21.04.17
Без шоковых реформ – к процветанию государства
Санкт-ПетербургРоссия Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Общество
NB!
21.04.17
«Лион» победил «Бешикташ» в серии пенальти
АнкараТурция Еврокубки УЕФА Спорт
NB!
21.04.17
«Аякс» совершил чудо, вырвав путевку в 1/2 ЛЕ во втором экстра-тайме
БерлинГермания Еврокубки УЕФА Спорт
NB!
21.04.17
Гол Маркуса Рэшфорда в экстра-тайме вывел «МЮ» в полуфинал ЛЕ
МанчестерВеликобритания Еврокубки УЕФА Спорт
NB!
20.04.17
«Когда санкции мешают бизнесу американских компаний, то делают исключения»
МадридИспания Санкции ЕС и США против России и контрсанкции Экономика
NB!
20.04.17
Китай получил в аренду на 40 лет пакистанский порт Гвадар
ИсламабадПакистан Политика Китая Экономика
NB!
20.04.17
Алексей ЮсевГерой-убийца: «Последствия» для россиян
МоскваРоссия Кинорецензии Культура
NB!
20.04.17
Военный Донбасс: ВСУ готовят наступление к майским праздникам
КиевУкраина Война на Донбассе: главное Политика
ещё главное