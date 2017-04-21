Паучье гнездо бразильской коррупции оказывается все крупнее

Бразилиа, , 02:31 — REGNUM

Прошел год с того времени, как президент Бразилии Дилма Руссефф фактически отошла от власти. Когда это случилось, оппозиция в числе политиков и прессы выразила радостную уверенность, что теперь, с уходом средоточия коррупции, жизнь в стране заиграет новыми красками. Казалось, отстрани Руссефф — и все дурное в государственном управлении исчезнет вместе с ней. Оправдались ли эти надежды, рассуждает постоянный автор ИА REGNUM Владимир Добрынин.

Несмотря на всю наивность ожиданий, ставящих решение проблемы коррупции в зависимость от отставки одного человека, реальность превзошла худшие ожидания. Чиновничьи злоупотребления не только не испарились, — их стало больше.

По результатам расследований новых коррупционных скандалов, статистика противоправных действий руководства оказалась еще более удручающей. Крупных коррупционеров — под сотню, а суммы, связанные с ними, пока не предаются огласке.

А что же население? Ожидаемое облегчение не наступило, новое правительство оказалось еще хуже, чем предыдущее, а народ, — что ж, о народе власти, может, и вспомнят, только не раньше, чем завершится эта оргия взяточничества, откатов и отмываний. И ведь следующий год в Бразилии — время выборов президента и парламента. Битва компроматов не заканчивается.

С чем подойдет Бразилия к выборному году, и будет ли у народа реальный выбор? Об этом читайте в статье: Цунами коррупционных скандалов захлестнуло Бразилию

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