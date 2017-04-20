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«Верба» идет в армянские ВС. Новейший российский ПЗРК в горных условиях

Политика
ВС Армении продолжают обновляться: приобретены новейшие российские ПЗРК «Верба». Как эта закупка повлияет на баланс сил в Азербайджано-Карабахском конфликте
Флаг Армении
© ИА REGNUM
Флаг Армении

Ереван, 20 апреля 2017, 02:02 — REGNUM  

Переносные зенитно-ракетные комплексы, типа поставленной в ВС Армении «Вербы», традиционно считаются легким оборонительным оружием. Почему же эта поставка может быть важна для баланса сил в Закавказье? Об этом читайте в статье военного обозревателя ИА REGNUM Леонида Нерсисяна.

Помимо того, что комплекс ПЗР «Верба» обладает улучшенными по сравнению с предшественниками характеристиками по дальности и высоте уничтожения цели, его использование предполагает обнаружение цели с расстояния до 40 км, что дает возможность расчету подготовиться к стрельбе. Три диапазона самонаведения ракеты позволяют обойти ИК-ловушки стандартного типа. Поставка этих комплексов ВС Армении продолжает тенденцию развития вооружений стран-участниц закавказского конфликта. Традиционно Армения усиливает средства ПВО против усиливающейся авиации Азербайджана.

Горный рельеф делает легкие зенитные комплексы, включая переносные, оптимальным ответом на предполагаемые действия ударных вертолетов и штурмовиков. Это утверждение доказано опытом многочисленных столкновений, включая агрессию ВС Азербайджана в апреле 2016-го. С развитием сил воздушного нападения, включая беспилотные аппараты, речь должна идти о дальнейшем совершенствовании сил обороны, включая и модернизацию эффективных советских моделей оружия.

Подробнее о военно-воздушных особенностях конфликта в Закавказье читайте в статье «Новейшее российское оружие в Армении: что это значит?»

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