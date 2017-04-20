Ювенальная ловушка глобальной системы

Пора потребовать серьезного расследования, в каких случаях изъятие детей из семьи было правомерным, а в каких — нет. Причем не по документам, в которых нередко содержатся подлоги и клевета. Не сомневаемся, картина ювенального беспредела впечатлит даже самого хладнокровного следователя

Москва, , 01:05 — REGNUM



С тех самых пор, когда в нашей стране заговорили про ювенальную юстицию, очень часто раздавалось категоричное мнение: такого явления в нашей стране нет. Точка. Или есть, но называется иначе. Или все-таки нет, но надо бы. За последнее время наличие ювенальной системы стало очевидным, о ее существовании прямо заявила Елена Мизулина 15 апреля на съезде всероссийской организации защиты семьи «Родительское Всероссийской Сопротивление».

Но самое главное — что с «ювеналки» постепенно спадают маски, и то, что раньше казалось волком в овечьей шкуре, теперь уже вырисовывается в своем истинном обличье. О ловушке ювенальной системы рассказывают постоянные авторы ИА REGNUM Ирина Медведева и Татьяна Шишова.

Случаев ювенального беспредела — когда детей изымают из семей неправомерно — в стране достаточно. Эти случаи не так редки, что их можно назвать исключительными: увы. Внимательно изучая все подобные эпизоды, несложно заметить ряд общих черт, в числе которых — принципиальная направленность системы против кровных родственников. Не только против родителей, у которых отнимают ребенка, но и против ближайшей его родни. По декларируемым принципам, раз уж родственники настолько ужасны, что приходится спасать от них ребенка, то нечего ему и знать о своей семье. Конечно, если он уже постарше, то от него информацию не скрыть, но вот от его потенциальных опекунов — можно.

Сокрытие информации — особенность ювенального подхода, это то, в чем состоит одно из важнейших отличий в защите ребенка — с одной стороны, как это делалось, например, в СССР, и с другой — как это происходит в соответствии с новыми ювенальными принципами.

Сокрытие информации имеет перед собой две главные цели: а) смысловую — разрушение семьи, совершенно лишней в глобалистской цивилизации; и б) правовую — сокрытие незаконности отъема. Поэтому, даже если рядовой исполнитель, действуя противозаконно, не нагружает голову концептуальными расстановками о демонаже семьи в обществе нового типа, он заинтересован очернить ближайших родственников: это легитимирует его действия и саму систему.

Как это происходит на практике — читайте в статье Сиротский вопрос, или О необходимости Антиювенального трибунала

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