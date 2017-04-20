Четверг, 20 Апреля 2017 года
02:16:54 МСК

Ювенальная ловушка глобальной системы

Политика
Пора потребовать серьезного расследования, в каких случаях изъятие детей из семьи было правомерным, а в каких — нет. Причем не по документам, в которых нередко содержатся подлоги и клевета. Не сомневаемся, картина ювенального беспредела впечатлит даже самого хладнокровного следователя
Освальдо Гуаясамин. Нежность (фрагмент). 1989 Освальдо Гуаясамин. Нежность (фрагмент). 1989

Москва, 20 апреля 2017, 01:05 — REGNUM  

С тех самых пор, когда в нашей стране заговорили про ювенальную юстицию, очень часто раздавалось категоричное мнение: такого явления в нашей стране нет. Точка. Или есть, но называется иначе. Или все-таки нет, но надо бы. За последнее время наличие ювенальной системы стало очевидным, о ее существовании прямо заявила Елена Мизулина 15 апреля на съезде всероссийской организации защиты семьи «Родительское Всероссийской Сопротивление».

Но самое главное — что с «ювеналки» постепенно спадают маски, и то, что раньше казалось волком в овечьей шкуре, теперь уже вырисовывается в своем истинном обличье. О ловушке ювенальной системы рассказывают постоянные авторы ИА REGNUM Ирина Медведева и Татьяна Шишова.

Случаев ювенального беспредела — когда детей изымают из семей неправомерно — в стране достаточно. Эти случаи не так редки, что их можно назвать исключительными: увы. Внимательно изучая все подобные эпизоды, несложно заметить ряд общих черт, в числе которых — принципиальная направленность системы против кровных родственников. Не только против родителей, у которых отнимают ребенка, но и против ближайшей его родни. По декларируемым принципам, раз уж родственники настолько ужасны, что приходится спасать от них ребенка, то нечего ему и знать о своей семье. Конечно, если он уже постарше, то от него информацию не скрыть, но вот от его потенциальных опекунов — можно.

Сокрытие информации — особенность ювенального подхода, это то, в чем состоит одно из важнейших отличий в защите ребенка — с одной стороны, как это делалось, например, в СССР, и с другой — как это происходит в соответствии с новыми ювенальными принципами.

Сокрытие информации имеет перед собой две главные цели: а) смысловую — разрушение семьи, совершенно лишней в глобалистской цивилизации; и б) правовую — сокрытие незаконности отъема. Поэтому, даже если рядовой исполнитель, действуя противозаконно, не нагружает голову концептуальными расстановками о демонаже семьи в обществе нового типа, он заинтересован очернить ближайших родственников: это легитимирует его действия и саму систему.

Как это происходит на практике — читайте в статье Сиротский вопрос, или О необходимости Антиювенального трибунала

Рекомендуем другие статьи Ирины Медведевой и Татьяны Шишовой

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Аналитика ИА REGNUM короткой строкой
Главное сегодня
NB!
20.04.17
«Верба» идет в армянские ВС. Новейший российский ПЗРК в горных условиях
ЕреванАрмения Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Политика
NB!
20.04.17
Американскому нефтегиганту Exxon мешают антироссийские санкции США
ВашингтонСША Санкции ЕС и США против России и контрсанкции Политика
NB!
20.04.17
Ювенальная ловушка глобальной системы
МоскваРоссия Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Политика
NB!
20.04.17
МИД РФ: Суд ООН отказался поддержать заявления Киева об «оккупации» Крыма
МоскваРоссия Воссоединение Крыма с Россией Политика
NB!
20.04.17
«Ленин создал государство, ставшее вторым — а значит суверенным» — Кургинян
МоскваРоссия Годовщина Октябрьской революции Политика
NB!
20.04.17
Украинский запрет закупки угля из РФ: «Политика, никакой экономики»
КиевУкраина Социально-экономический кризис на Украине Политика
NB!
20.04.17
«Гениальный политик в самом чистом смысле этого слова» — Кургинян о Ленине
МоскваРоссия Годовщина Октябрьской революции Политика
NB!
19.04.17
«Результат деятельности Ленина — феномен социального государства»
МоскваРоссия Годовщина Октябрьской революции Политика
NB!
19.04.17
Заместитель Марин Ле Пен: Флаг ЕС — олигархическая тряпка
ПарижФранция Выборы президента Франции Политика
NB!
19.04.17
Кадыров — Путину: Сообщения СМИ об убийствах граждан в Чечне — провокация
МоскваРоссия Силовые структуры Чечни Политика
NB!
19.04.17
Госдума вводит наказание за склонение к суициду и смертельные киберсекты
МоскваРоссия Борьба с суицидальной информацией в интернете Общество
NB!
19.04.17
«Решение ОПЕК может поднять цены на нефть до $65 за баррель к концу года»
ВашингтонСША Динамика цен на нефть и нефтепродукты Экономика
NB!
19.04.17
Глава Белгородской области пойдет на новый срок — Путин разрешил
МоскваРоссия Отставки и назначения Политика
NB!
19.04.17
Радио REGNUM: второй выпуск за 19 апреля
МоскваРоссия Радио REGNUM Политика
NB!
19.04.17
МРОТ и прожиточный минимум: численность бедных растёт
МоскваРоссия Бедность Политика
NB!
19.04.17
Суд ООН отверг часть требований Украины в иске против России
ГаагаНидерланды Антироссийская пропаганда на Украине Политика
NB!
19.04.17
Госдума устанавливает требования к онлайн-кинотеатрам
МоскваРоссия Интернет Экономика
NB!
19.04.17
Как «игрища в сепаратизм» в Литве превратились в фарс
ВильнюсЛитва Милитаризация Прибалтики Политика
NB!
19.04.17
Петербург потеряет до 10 млрд рублей от закрытия рек и каналов — Смольный
Санкт-ПетербургРоссия Речной пассажирский транспорт Политика
NB!
19.04.17
Жириновский дал совет по арестам губернаторов
МоскваРоссия Коррупция Политика
NB!
19.04.17
«Новые губернаторы и старые элиты»: круглый стол в ИА REGNUM
МоскваРоссия Пресс-центр ИА REGNUM Политика
NB!
19.04.17
Нужно беречь лучшее в мире правительство — Медведев
МоскваРоссия Отчет правительства РФ перед Государственной думой Политика
ещё главное