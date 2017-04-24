Геноцид армян: выучены ли уроки катастрофы?

Ереван, , 02:20 — REGNUM Геноцид армян, произошедший во время Первой мировой войны, признают не все страны. Среди них — Германия, которая была союзником Османской империи и инструктировала османов по ряду вопросов, включая подготовку геноцида. Несмотря на то, что кровожадные преступления против армян турки совершали и раньше, в той резне, которую они подняли в 1915-м, просматривается что-то от будущего фашизма. Об организации геноцида армян рассказывают постоянные авторы ИА REGNUM Олег Тупикин и Татьяна Козлова.

Когда в 1908 году к власти в Османской империи пришли младотурки, они подняли на щит новую идеологию — пантюркизм. Распространение получили националистический лозунг «Турция для турок», говорилось об «уничтожении неверных» и захвате «жизненных территорий». В мечте о создании государства Туран османы вступили в союз с Германией и Австро-Венгрией, рассчитывая выйти из Первой мировой войны с богатой добычей в виде Балкан, Ирана, Египта, Крыма, Кавказа, Поволжья и Сибири. Планы были широки, но реальность играла против турок, которые проигрывали бой за боем. Русская Кавказская армия теснила турок с исторических армянских земель, и рядом с русскими сражались армяне.

Именно их правительство Турции обвинило виновниками своих поражений, заклеймило в качестве врагов государства и сторонников России, и приняло приказ об их поголовном уничтожении. Геноцид армянского народа продолжался 8 лет, с 1915 по 1923. Его началом принято считать 24 апреля — день, когда начались аресты и убийства цвета армянского общества. Убивая самых значительных армян, турки планомерно вырезали вооруженных турецких солдат армянского происхождения. Стремясь скрыть свое преступление под маской «переселения», турки выводили армян за город и там расстреливали.

Турция и до сих пор заявляет, что никакого геноцида не было, армян «просто переселяли». Продолжающаяся работа над уничтожением соответствующих архивных документов призвана окончательно поставить точку в этом вопросе — такую, какой ее видит турецкая сторона. Но те, кто чудом уцелел во времена геноцида, и их потомки, обладают отменной народной памятью, ‑ и ее не уничтожит никакая архивная чистка.

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