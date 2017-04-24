Черная метка Красному проекту

Москва, , 03:03 — REGNUM В апреле 1985 года произошло знаковое событие: СССР возглавил Михаил Горбачев. Этот человек совершил множество заметных поступков, — например, запомнился скандальной антиалкогольной кампанией, в основе которой лежала мысль правильная, но реализация была убийственной. Можно ли сказать, что эта коллизия сопровождала всю деятельность Горбачева на посту Генсека, а затем и президента? Действительно ли он хотел как лучше, а получалось как всегда? Или он был злонамеренным деструктором? Вехи правления Михаила Горбачева вспоминает постоянный автор ИА REGNUM Елена Ханенкова.

Безусловно, важнейшим маяком во всей деятельности Горбачева стал XXVII съезд КПСС. На этом съезде была изменена программа партии: курс теперь брался не на коммунизм, а на социализм. Однако это не означало простую подмену терминов, а полностью меняло саму основу, на которой стоял СССР с начала своего существования. Коммунизм — это идея, а социализм — это служебная распределительная система. Коммунизм может быть целью, а социализм — только средством. По сути, Горбачев вывел на первый план средство для достижения цели, убрав саму цель. И во что в таком случае превращается средство? Погоня за наращиваем материальной составляющей ради наращивания материальной составляющей стала в скором будущем базой для неслыханного разгула преступности, которая легко уложилась в последовавшую за горбачевскими «реформами» ельцинскую модель построения капитализма. Криминальный беспредел и лихоимство 90-х появилось не в 90-е, основа была заложена еще Горбачевым.

Через несколько лет, в начале 1990-го, на расширенном пленуме ЦК КПСС было совершено следующее невероятное изменение: отмена руководящей роли партии. Партия перестала быть «вдохновителем и организатором всех наших побед»: стали не нужны победы, а вместе с ними ушли в прошлое вдохновение и организация, освободив простор для крупнейшей геополитической катастрофы ХХ века. Интересно, что Горбачев не заставлял партию соглашаться на собственное уничтожение — партия пошла на это сама, сперва решительно возмущаясь, а потом решительно голосуя против себя же. К тому времени растеряв желание быть вдохновителем и организатором и пожелав, вероятно, превращения из красных директоров в эффективных менеджеров.

Когда Горбачева хвалят за разгон прогнившей партийной верхушки — не принимают в расчет другого: то, что вместе с водой он выплеснул и ребенка. Можно ли было преодолеть кризис власти в позднем СССР или нельзя — вопрос для отдельного обсуждения, но ясно одно: Горбачев преодолевать ничего не хотел. Он пришел не строить — он пришел разрушать. Тяжелейший экономический кризис, конфликты в союзных республиках со страшными кровавыми жертвами, чернобыльская авария, ‑ и вот уже объявленное Горбачевым «ускорение» действительно привело некогда могущественное государство к ускоренному краху и позорнейшей капитуляции.

Читайте подробности в материале: Начало геополитической катастрофы

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