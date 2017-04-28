Радио REGNUM: второй выпуск за 18 апреля
Радио REGNUM
Москва, 18 апреля 2017, 18:00 — REGNUM
- МИД Грузии расценивает визит Сергея Лаврова в Абхазию как посягательство на государственный суверенитет;
- В США консерваторы высказываются в поддержку Путина;
- Коррупционный скандал в Уфе: вице-мэр уволен из-за «интересов»;
- ЧП в детсаду в Алтайском крае: кирпичная стена обрушилась на детей;
- Паркур через Вечный огонь в астраханском Ахтубинске устроили молодые экстремалы.
Выпуск на сайте https://regnum.podster.fm/274
Читайте ранее в этом сюжете: Радио REGNUM: первый выпуск за 18 апреля
Читайте развитие сюжета: Радио REGNUM: первый выпуск за 19 апреля
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Радио REGNUM
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