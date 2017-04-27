«Кучка банкиров держит в руках весь мир»

Санкт-Петербург, , 12:00 — REGNUM 14 апреля открылась общегородская конференция Петербургской организации партии большевиков. На ней рассматривались вопросы об отношении к Советам, другим социал-демократам; обсуждалось устройство партии, участие в городских выборах, создание Красной гвардии, а также общие задачи дня.

О задачах дня доклад делал Ленин. Он заявил, что особенность переживаемого момента заключается в том, что созданию прочного и сознательного большинства, на стороне пролетарской политики препятствует несознательность масс. Революционная демократия — собрание разнороднейших (по своему классовому положению и интересам) элементов. Расслоение их неизбежно, но возможно, что сплочение собственнических элементов революционного блока дойдет до того, что пересилит организацию масс вокруг пролетарских лозунгов.

Перед партией стоит задача не ниспровержения Временного правительства, так как оно держится доверием мелко-буржуазных и частью рабочих масс, а тщательного разъяснения классовых задач и организации. После прений по докладу Ленина подавляющим большинством была принята резолюция об отношении к Временному правительству. В ней сказано, что, так как правительство по своему характеру является органом господства помещиков и буржуазии, неразрывно связанных экономически и политически с русским и англо-французским империализмом, но в то же время опирается в данный момент на доверие и до известной степени и на прямое соглашение с Петроградским Советом, который объединяет сейчас заведомо большинство рабочих и солдат, т. е. крестьянство, то конференция постановляет, что:

«1) для перехода всей государственной власти в руки Советов Раб. и Солд. и др. Депутатов или других органов, непосредственно выражающих волю большинства народа, необходима длительная работа, по прояснению классового пролетарского сознания и сплочению пролетариев города и деревни против колебания мелкой буржуазии, ибо только такая работа служит действительным залогом успешного движения вперед всего революционного народа;

2) для такой деятельности необходима всесторонняя работа внутри Советов Раб. и Солд. Деп., увеличение их числа, укрепление их силы, сплочение внутри их пролетарских интернационалистических групп пашей партии».

Об участии Ленина в конференции 14 апреля вспоминает его однопартиец Николай Подвойский:

«После конференции Владимир Ильич продолжал с неослабным упорством и терпением разъяснять стоящие перед партией задачи.

Наша задача, говорил Владимир Ильич, теперь в том, чтобы мы сами как можно лучше сплотились, чтобы мы как можно лучше осмыслили положение. Наша задача теперь в том, чтобы дальше понести свою агитацию и пропаганду в казармы, в гущу крестьянства и заставить его понять, что рабочий класс не враг ему, что революция, которая началась в феврале, еще далеко не кончилась и что, начав революцию, мы непременно должны довести ее до конца…

— Им большие речи не нужны, — говорил Владимир Ильич, — большая речь затрагивает очень много вопросов, и в конце концов, внимание солдата рассеивается. Он не может всего охватить. Получится, что вы его не удовлетворите, и он останется недоволен вами. Ему надо говорить о мире, о земле, а здесь много толковать не приходится, — солдат поймет вас с нескольких слов.

Владимир Ильич требовал, чтобы к солдатам были брошены сотни, тысячи самых простых агитаторов, умеющих разъяснить только три слова: мир, земля и рабочий контроль над фабриками и заводами.

Солдату нужен мир, потому что он устал, измотался за время этой тяжелой многолетней войны и теперь всеми силами жаждет отдохнуть, вернуться домой, поправить свое хозяйство. Ему нужна земля, он знает, что его семья голодает, ее нужно накормить. Он понимает также, что нельзя оставить в руках капиталистов фабрики и заводы, их нужно взять в руки рабочих и крестьян. И чем проще будет агитатор, чем бесхитростнее он будет говорить об этих трех вещах, тем скорее солдат дойдет до большевизма, так как он теперь избегает большевиков несознательно, его так настроили, а в сущности, он сам выставляет такие же требования, как и большевики.

Кого же Владимир Ильич советовал посылать к солдатам в качестве агитаторов? Он говорил, что в Февральской революции одну из самых видных ролей, кроме рабочих, сыграли матросы. Вот их и нужно послать к солдатам! Пусть они идут в казармы и скажут солдатам: «Мы братья. Ты с винтовкой, и я с винтовкой, и мы оба делаем одно и то же дело. Вы проливаете кровь, и мы проливаем кровь».

Мы тогда решили вызвать из Кронштадта несколько сот матросов. Этим распоряжалась Военная организация большевиков, и Владимир Ильич старался держать ее все время около этого дела».

14 апреля Московский комитет партии большевиков принял резолюцию о «Займе Свободы»:

«Так называемый «заем свободы» является главным образом военным займом. С отношением теперешнего правительства к войне рабочий класс должен бороться так же, как и с отношением к войне старой власти, потому что, как тогда, так и теперь, война носит империалистический характер. Отказавшись формально, на словах, от аннексий, Временное правительство до сих пор не опубликовало обязательств, данных царским правительством союзным правительствам. Самое добывание нужных государству для ведения войны средств при помощи займов, а не при помощи специальных налогов на прибыль капиталистов, является новым налогом на бедноту»

В газете «Правда» 14 апреля вышла статья Ленина «Банки и министры» об экономической заинтересованности правительства в войне:

«Бывший министр иностранных дел и нынешний товарищ председателя центрального военно-промышленного комитета Η. Η. Покровский вступил членом Совета в Русский для внешней торговли банк. В члены Совета банка вступил также бывший председатель Совета министров граф В. Н. Коковцов.

Этим известием обрадовали нас вчерашние вечерние газеты. Сегодня министр — завтра банкир; сегодня банкир — завтра министр. За «войну до конца» — и сегодня и завтра. Так обстоит дело не только в России, но и всюду, где царствует капитал. На войне наживается кучка банкиров, которая держит в руках весь мир.

— Нам скажут, пожалуй: но Покровский и Коковцов ведь были министрами при старом режиме, а ныне мы живем в обновленной России. Ответим на это вопросом:

— а в скольких банках участвуют (директорами, пайщиками, фактическими хозяевами) нынешние министры Гучков, Терещенко, Коновалов?

Товарищи банковские служащие (которым, в скобках сказать, необходимо поскорее организоваться в свой союз) хорошо сделают, если соберут по этому поводу материал и опубликуют его в рабочей печати».

Фронтовой съезд в Минске, заслушав 14 апреля сообщение о проекте военного съезда в Москве, вынес резолюцию, признающую совершенно недопустимой обособленную организацию революционной армии. По рабочему вопросу съезд признал, что требования рабочего класса вызываются насущными нуждами. Что же касается немедленного введения восьмичасового рабочего дня, при условии сохранения во время войны сверхурочных работ в предприятиях, работающих на оборону и изготовляющих предметы первой необходимости, то от введения его, по мнению съезда, не может быть вреда для производительности труда.

По вопросу о дезертирах съезд постановил считать дезертирство позором и изменой делу революции. Дезертиры должны добровольно «немедленно вернуться» в свои части. По вопросу о привлечении к службе в окопах укрывающихся в тылу и замене ими больных и раненых решено немедленно отправить на фронт всех кадровых запасных, ратников, всех лиц, без различия чинов и звания, жандармской, тайной и общей полиции, без права занятия командных должностей, а также всех здоровых лиц до 43-летнего возраста, находящихся в различных частных и общественных предприятиях и организациях.

Английское посольство в Петербурге 14 апреля официально сообщило, что Англия всегда давала приют политическим эмигрантам всех народов, но что русские граждане (Троцкий и другие) на пароходе «Христнан-Фиорд» были задержаны в Галифаксе потому, что согласно полученному сообщению:

«Они имели связь с планом, субсидированным германским правительством, — низвергнуть русское Врем. Правительство, и было недружелюбно со стороны английского правительства пропустить таких людей раньше, чем узнать взгляды русского правительства по этому вопросу».

Но как только русское правительство обратилось с просьбой о скорейшем их освобождении, английское правительство немедленно же сделало соответствующее телеграфное распоряжение местным властям.

Генерал Алексеев 14 апреля приказал направить 5 дивизий для прикрытия северных направлений на Петроград и для «нравственного успокоения» столицы.

Министры Временного правительства Керенский и Милюков 14 апреля выступили с речью на первом митинге-концерте «Революционного слова и музыки», состоявшемся в консерватории Петрограда. Представление началось с исполнения «Марсельезы», затем Максим Горький прочел «две революционные, нецензурные сказки», а Константин Бальмонт прочел свои революционные стихи.

Справка ИА REGNUM

Николай Подвойский — русско-украинский революционер, большевик. Организовывал боевые дружины во время революции 1905 года, был ранен. Следующие два года провел в эмиграции в Германии и Швейцарии. Вернувшись в Россию, издавал легальные социалистические газеты. В феврале 1917 был приговорен к ссылке в Сибирь, но освобожден революцией. Возглавлял бронедивизион, захвативший дворец Кшесинской, где разместился штаб большевиков. Депутат Петроградского Совета.