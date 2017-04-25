«Царь Николай II спаивает караульных офицеров»

Санкт-Петербург, , 12:00 — REGNUM На заседании делегатов со всех фронтов 12-й армии 12 апреля был принят запрос Исполкому Петроградского Совета и министру юстиции Керенскому:

«Известно ли Исполнительному Комитету и министру юстиции, что охрана царскосельского дворца, где содержится бывший царь Николай II, стоит не на должной высоте; что бывают случаи, когда бывший царь спаивает караульных офицеров; что заставляет караульных называть бывшего царя «его величеством»; что таким образом вокруг бывшего царя может организовываться группа сочувствующих? Если известно, то какие меры принял Исполнительный Комитет и министр юстиции Керенский к недопущению таких явлений?»

Заседанием постановлено предъявить Исполкому категорическое требование о переводе бывшего царя и обеих бывших цариц в Петропавловскую крепость, ввиду несоответствия обстановки, в которой они живут, тяжести их вины перед народом и ввиду явной опасности дальнейшего оставления их в такой обстановке, которая дает им возможность сношения с сочувствующими им кругами лиц.

Также было решено потребовать от Временного gравительства немедленного переосвидетельствования всех тех лиц, которые были признаны негодными к военной службе до 2 марта, будь то белобилетники или лица, состоящие на учете.

Главный организационный комитет всероссийского крестьянского союза обратился 12 апреля с двумя воззваниями. Ко всему русскому крестьянству с призывом объединяться в крестьянский союз и к крестьянам, находящимся в армии и во флоте, с призывом защитить Родину от внешнего врага, отстоять добытую свободу от всяких посягательств и объединиться в своих частях и командах в крестьянские союзы.

12 апреля состоялось первое заседание организационного бюро по созыву объединенного съезда РСДРП. Решено обратиться к существующим провинциальным организациям с оповещением о состоявшемся 4 апреля избрании Организационного Бюро и о предстоящем съезде партии. Оповещение должно заключать призыв посылать делегатов на этот съезд для объединения на почве программы и устава. По вопросу об отношении к предстоящим конференциям большевиков и меньшевиков Организационное Бюро решило настаивать перед провинциальными организациями, чтобы все делегаты, посылаемые на сепаратные конференции, добивались на них полного объединения партии.

В зале армии и флота 12 апреля состоялось собрание народнических фракций Петроградского Совета, также по вопросу об их объединении. Эсеры, народные социалисты и трудовики решили по итогу обсуждений составить единый блок. По земельному вопросу была принята общая резолюция:

«Народнические фракции С. Р. и С. Д. считают необходимым, чтобы главными основаниями для решения земельного вопроса были следующие: а) изъятие земли из товарного оборота и обращение ее в общенародное достояние и б) предоставление земли в пользование только тем, кто ее обрабатывает своим собственным трудом».

На съездt рабочих и солдатских депутатов в Минске 12 апреля проходили заседания секций. Секция по крестьянскому вопросу настаивала на объединении армии и деревни и на тесном сотрудничестве рабочих, солдатских и крестьянских депутатов. По вопросу о земле принят принцип трудового землепользования и создания государственного земельного фонда из конфискованных частных, монастырских и других земель.

Секция по организации армии разработала проект обновления командного состава. Большинством принято назначение командного состава сверху, вместо схемы с выборами. Увеличение солдатского жалованья необходимо произвести за счет сокращения расходных статей военного бюджета и содержания излишнего числа генералов.

Министерство иностранных дел 12 апреля обратилось в редакцию «Известий Петроградского Совета» с просьбой напечатать заявление по политэмигрантам:

«Министр иностранных дел в самой категорической форме обратился к правительствам Великобритании и Франции с указанием на недопустимость проведения какого бы то ни было различия между политическими эмигрантами, возвращающимися в Россию, и на необходимость оказания всем без различия самого полного содействия».

Там же 12 апреля напечатаны письмо бельгийского министра Вандервельде и обращение членов Бюро Генерального Совета Бельгийской рабочей партии к русским рабочим с приветствием по случаю происшедшей революции и с просьбой помочь бельгийским рабочим освободиться от прусского милитаризма путем участия в войне.

Министр юстиции Керенский при приеме представителей 7-й армии 12 апреля заявил, что главной задачей Временного правительства является содействие единству нации в решающий момент ее жизни. Сейчас выполнению этой задачи ничто не грозит слева: между правительством и Советом — полное единение в задачах и целях. Если есть некоторое расхождение, то лишь в тактических вопросах, — о том, что можно выполнить сегодня и что можно отложить на завтра, но и такие расхождения уже улаживаются и будут улажены путем взаимного соглашения.

Тем не менее в этот же день правительство потребовало от Исполкома Петроградского комитета большевиков вернуть дворец, в котором собирался комитет, его первоначальной владелице — Кшесинской. Исполком отклонил данное требование.

Временное правительство 12 апреля приняло постановление о собраниях и союзах:

«1) Российские граждане имеют право без особого на то разрешения устраивать собрания как в закрытом помещении, так и под открытым небом; собрания на рельсовых путях возбраняются, на прочих же путях сообщения — улицах и площадях — допускаются, поскольку они не препятствуют свободному движению; на собрания не могут иметь доступ лица вооруженные, за исключением тех, кому ношение оружия присвоено законом.

2) Российские граждане имеют право без особого на то разрешения образовывать общества и союзы в целях, не противных уголовным законам; общества и союзы вправе объединяться; права юридического лица предоставляются лишь обществам и союзам, зарегистрированным судебною властью; принудительное закрытие общества или союза возможно лишь по суду и только в том случае, если деятельность его оказалась направленною к достижению целей, воспрещенных уголовными законами».