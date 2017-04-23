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«Сотни миллиардов вложены в предприятия, несущие смерть, голод, разорение»

Политика

«Революционный год» ИА REGNUM — ежедневная историческая хроника главных революций XX века

7
Русские солдаты в годы Первой Мировой войны
Русские солдаты в годы Первой Мировой войны

Санкт-Петербург, 10 апреля (23 Апреля) 1917, 12:00 — REGNUM  10 апреля в Петрограде состоялся митинг Измайловского полка, на котором выступали с речами Ленин и Зиновьев. Ленин сказал, что вопрос о государственном устройстве стоит теперь на очереди. Временное Правительство, правительство капиталистов, продолжает войну из-за их интересов.

«Как немецкие капиталисты со своим коронованным разбойником Вильгельмом во главе, так и капиталисты всех других стран ведут войну из-за дележа прибыли капиталистов, из-за господства над миром. Сотни миллионов людей, почти все страны земли втянуты в эту преступную войну, сотни миллиардов капитала вложены в «доходные» предприятия, несущие народам смерть, голод, разорение, одичание, а капиталистам—бешеные, скандально-высокие прибыли. Чтобы вырваться из этой ужасной войны и заключить действительно демократический не насильнический мир, есть только один цуть: переход всей государственной власти в руки Советов Рабочих и Солдатских Депутатов. Рабочие и беднейшие крестьяне, не заинтересованные в охране прибылей капитала, в грабеже слабых пародов, смогут действительно осуществить то, что только сулят капиталисты, именно—покончить войну прочным миром, обеспечивающим свободу всем без исключения народам».

Зиновьев в своей речи прежде всего останавливается на двух заявлениях Временного Правительства: против самочинного захвата земли крестьянами и против «самоуправного» смещения начальников солдатами. Взять земли — не только царские, казенные, удельные и т. п., но и земли помещиков — необходимо, никого и ничего не дожидаясь. Конфисковать земли надо организованно, планомерно, дисциплинированно, под руководством крестьянских комитетов на местах. Но взять их надо, не позволяя себя кормить «завтраками».

Угроза Гучкова солдатам означает, что контр-революция крепнет. Еще две недели тому назад такая угроза была невозможна.

Дальше Зиновьев переходит к вопросу о войне. Кто начал эту войну? Ее начали Вильгельм II и Николай II. Это война шести крупнейших капиталистических держав за переделы мира, за грабежи в Азии. Африке и.т. д.

«Лгут на большевиков те, которые у те, которые утверждают, будто он и за сепаратней мир. Лгут те, которые утворждают, будто большевики предлагают просто бросить винтовку. Так кончить войну нельзя. Солдаты не должны верить таким черносотенным газетам, как «Русская Воля», «Вечернее Время» и т. п.»

Что делать на фронте? Прежде всего разъяснять, из-за чего идет война, кем она начата и кому она нужна. Когда большинство солдат поймет это, война будет кончена. Немецкие рабочие и солдаты тоже уже сыты войной по горло. Гучковы и Милюковы помогают теперь Вильгельму. Раз Милюков заявляет, что тайные международные договоры, заключенные Николаем II, остаются в силе, то этим самым разжигает немецкий народ к продолжению войны. Вопрос о войне станет иначе тогда, когда в России будет только одна власть — Правительство Советов. К этому и надо стремиться как солдатам, так и рабочим.

2
На Петроградском фронте. 1918 г
На Петроградском фронте. 1918 г

По инициативе временного организационного бюро национальных социалистических партий России 10 апреля было организовано собрание представителей партий: социал-народничсской Литвы, белорусской социалистической громады, еврейской социал-демократической рабочей партии (Поалей-Циоп), Комитета Бунда, еврейской партии социалистов-территориалистов, еврейской социалистической партии «Серп», украинской и латышской фракций Совета. Присутствовали также социалисты — грузины, армяне и эстонцы. Отдельными представителями были изложены взгляды их партий и организаций на национальный вопрос вообще и на требование каждой нации в частности. Решено выработать общего платформу для совместной работы.

Фронтовой съезд в Минске 10 апреля разбился на секции, которые работают в разных местах города. Намечается образование фронтового комитета в качестве постоянной организации.

Троцкий в «Истории русской революции» пишет о работе армейского съезда 10 апреля:

«Из попыток буржуазии овладеть армией возникло состязание, впрочем совсем не развернувшееся, между либералами и соглашателями на съезде делегатов Западного фронта 7−10 апреля. Первый сьезд одного из фронтов должен был стать решающей политической проверкой армии, и обе стороны послали в Минск лучшие свои силы. От Совета: Церетели, Чхеидзе, Скобелев, Гвоздев; от буржуазии: сам Родзянко, кадетский Демосфен, Родичев и другие. Страшное напряжение царило в битком набитом здании минского театра и расходилось из него кругами по городу.

Из сообщений делегатов раскрывалась картина того, что есть. По всему фронту идет братание, солдаты берут все смелей инициативу, командный состав и думать не может о репрессивных мерах. Что тут могли сказать либералы? Перед лицом этой страстной аудитории они сразу отказались от мысли противопоставлять свои резолюции советским. Они ограничивались патриотическими нотами в приветственных речах и скоро смылись совсем. Битва была выиграна демократами без боя. Им приходилось не вести массы против буржуазии, а сдерживать их. Лозунг мира, двусмысленно переплетенный с лозунгом обороны революции в духе манифеста 14 марта, господствовал над съездом.

Советская резолюция о войне была принята 610 голосами против 8 при 46 воздержавшихся. Последняя надежда либералов противопоставить фронт тылу, армию — Совету рассыпалась прахом. Но и демократические вожди возвращались со съезда более напуганные своей победой, чем вдохновленные ею. Они увидели духов, пробужденных революцией, и почувствовали, что эти духи им не по плечу.»

Временное Правительство 10 апреля постановило освободить от действительной военной службы всех солдат старше 43 лет, состоящих в частях войск, управлениях, учреждениях и заведениях, расположенных во внутренних военных округах.

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Русская пехота
Русская пехота

В Пензе на Учредительном губернском съезде крестьян, происходившем 7 — 10 апреля, принят наказ в Учредительное Собрание, согласно которому все земли монастырские, церковные, удельные, кабинетские, бывшие государевы, помещичьи и вообще частновладельческие, по приговору Учредительного Собрания, должны быть объявлены общенародным достоянием без всякого выкупа, с уничтожением навсегда права частной собственности при пользовании землей трудящимися. Из временных мер постановлено: не допускать насилий и захватов, оберегать леса, сады, постройки; все недоразумения разрешать в волостных исполнительных комитетах с участием заинтересованных лиц, аренду за землю платить только в размере налогов, падающих на землю; перевести испольное хозяйство на арендное; пастбища и луга используются по постановлениям волостных комитетов, все запасы семян в пределах волости распределяются комитетом по площади посева; поля призванных в войска обязательно засеваются под наблюдением комитета.

В Бронницах (Московская губерния) состоялся тысячный митинг крестьян Салтыковской, Белинской, Вохринской и других волостей. Принято решение о необходимости перехода земли в руки народа и распределения ее на уравнительно-трудовых началах. Митинг выразил недоверие комиссарам, назначенным Временным правительством, и постановил переизбрать их всеобщим, тайным, равным и прямым голосованием.

На Западном фронте за период с 1 марта по 10 апреля из запасных полков внутренних округов отправлено на фронт 28.326 солдат, а прибыло на фронт 23.582, то есть количество дезертиров составило 17% от общего числа отправляемых на фронт солдат. В запасных полках число дезертиров было еще больше — 36%.

Владимир Ленин 10 апреля заканчивает писать брошюру «Задачи пролетариата в нашей революции»:

«Старая царская власть, представлявшая только кучку крепостников-помещиков, командующую всей государственной машиной (армией, полицией, чиновничеством), разбита и устранена, но не добита. Монархия не уничтожена формально. Шайка Романовых продолжает монархические интриги. Гигантское землевладение крепостников-помещиков не ликвидировано.

Государственная власть в России перешла в руки нового класса, именно: буржуазии и обуржуазившихся помещиков. Постольку буржуазно-демократическая революция в России закончена.

Оказавшаяся у власти буржуазия заключила блок (союз) с явно монархическими элементами, проявлявшими себя неслыханно-усердной поддержкой Николая-Кровавого и Столыпина-Вешателя в 1906—1914 гг. (Гучков и другие, правее кадетов стоящие политики). Новое буржуазное правительство Львова и К0 пыталось и начало вести переговоры с Романовыми о восстановлении монархии в России. Это правительство, под шумок революционной фразы, назначает на командные места сторонников старого порядка. Весь аппарат государственной машины (армию, полицию, чиновничество) это правительство старается как можно менее реформировать, отдав его в руки буржуазии. Революционному почину массовых действий и захвату власти народом снизу — этой единственной гарантии действительных успехов революции — новое правительство уже начало всячески препятствовать.

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Демонстрация в поддержку Учредительного собрания
Демонстрация в поддержку Учредительного собрания

Срока созыва Учредительного собрания это правительство до сих пор даже не назначило. Помещичьего землевладения, этой материальной основы крепостнического царизма, оно не трогает. К расследованию действий, к оглашению действий, к контролю монополистических финансовых организаций, крупных банков, синдикатов и картелей капиталистов и т. п. это правительство и не помышляет приступить.

Самые главные, решающие министерские посты в новом правительстве (министерство внутренних дел, министерство военное, т. е. командование армией, полицией, чиновничеством, всем аппаратом угнетения масс) принадлежат заведомым монархистам и сторонникам крупного помещичьего землевладения. Кадетам, республиканцам вчерашнего дня, республиканцам поневоле, предоставлены второстепенные посты, прямого отношения к командованию над народом и к аппарату государственной власти не имеющие. А. Керенский, представитель трудовиков и «тоже-социалист», не играет ровно никакой роли, кроме усыпления народной бдительности и внимания звонкими фразами.

По всем этим причинам даже в области внутренней политики никакого доверия новое буржуазное правительство со стороны пролетариата не заслуживает, и никакая поддержка ему не допустима с его стороны.

В области внешней политики, которая теперь в силу объективных условий выдвинута на первый план, новое правительство является правительством продолжения империалистской войны, войны в союзе с империалистскими державами, Англии, Франции и т. д., из-за дележа капиталистической добычи, из-за удушения мелких и слабых народов.

Подчиненное интересам русского капитала и его могучего покровителя и хозяина, богатейшего во всем мире англо-французского империалистского капитала, новое правительство, вопреки пожеланиям, высказанным самым определенным образом от имени несомненного большинства народов России, через Совет солдатских и рабочих депутатов, не сделало никаких реальных шагов к прекращению бойни народов из-за интересов капиталистов. Оно не опубликовало даже тех тайных договоров заведомо грабительского содержания (о разделе Персии, о грабеже Китая, о грабеже Турции, о разделе Австрии, об отнятии Восточной Пруссии, об отнятии немецких колоний и т. д.), которые заведомо связывают Россию с англо-французским империалистским грабительским капиталом. Оно подтвердило эти договоры, заключенные царизмом, который в течение веков грабил и угнетал больше народов, чем другие тираны и деспоты, — царизмом, который не только угнетал, но и позорил и развращал великорусский народ, превращая его в палача других народов…

4
Демонстрация в поддержку Учредительного собрания
Демонстрация в поддержку Учредительного собрания

Из указанного выше своеобразия фактического положения вытекает обязательное для марксиста, — который должен считаться с объективными фактами, с массами и классами, а не с лицами и т. п., — своеобразие тактики данного момента.

Это своеобразие выдвигает на первый план «вливание уксуса и желчи в сладенькую водицу революционно-демократических фраз» (как выразился — замечательно метко — мой товарищ по ЦК нашей партии Теодорович на вчерашнем заседании Всероссийского съезда железнодорожных служащих и рабочих в Питере). Работа критики, разъяснение ошибок мелкобуржуазных партий с.-р. и с.-д., подготовка и сплочение элементов сознательно-пролетарской, коммунистической партии, высвобождение пролетариата из «общего» мелкобуржуазного угара.

Это кажется «только» пропагандистской работой. На деле это — самая практическая революционная работа, ибо нельзя двигать вперед революцию, которая остановилась, захлебнулась фразой, проделывает «шаг на месте» не из-за внешних помех, не из-за насилия со стороны буржуазии (Гучков только еще грозится пока применить насилие против солдатской массы), а из-за доверчивой бессознательности масс.

Всемирный опыт буржуазных и помещичьих правительств выработал два способа удержания народа в угнетении. Первый — насилие. Николай Романов I — Николай Палкин и Николай II — Кровавый показали русскому народу максимум возможного и невозможного по части такого, палаческого, способа. Но есть другой способ, лучше всего разработанный английской и французской буржуазией, «проученных» рядом великих революций и революционных движений масс. Это — способ обмана, лести, фразы, миллиона обещаний, грошовых подачек, уступок неважного, сохранения важного.

Своеобразие момента в России — головокружительно быстрый переход от первого способа ко второму, от насилия над народом к лести народу, к обманыванию его обещаниями. Кот-Васька слушает да ест…»

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Русская деревня в 1910-х
Русская деревня в 1910-х

В частности, Ленин пишет о программе партии большевиков по волнующему крестьянство аграрному вопросу:

«Мы должны требовать национализации всех земель, т. е. перехода всех земель в государстве в собственность центральной государственной власти. Эта власть должна определять размеры и проч. переселенческого фонда, определять законы для охраны лесов, для мелиорации и т. п., запрещать безусловно всякое посредничество между собственником земли — государством и арендатором ее — хозяином (запрещать всякую пересдачу земли). Но все распоряжение землей, все определение местных условий владения и пользования должно находиться всецело и исключительно отнюдь не в бюрократических, чиновничьих руках, а в руках областных и местных Советов крестьянских депутатов.

В интересах повышения техники производства хлеба и размеров производства, а также в интересах развития рационального крупного хозяйства и общественного контроля над ним, мы должны внутри крестьянских комитетов добиваться образования из каждого конфискованного помещичьего имения крупного образцового хозяйства под контролем Советов батрацких депутатов.

В противовес мелкобуржуазной фразе и политике, которая царит у с.-р., особенно в пустых разговорах о «потребительной» или «трудовой» норме, о «социализации земли» и т. п., партия пролетариата должна разъяснять, что система мелкого хозяйства при товарном производстве не в состоянии избавить человечество от нищеты масс и угнетения их.»

Наконец, Ленин пояснял новое название партии — «коммунистическая»:

"Перехожу к последнему, к названию нашей партии. Мы должны назваться Коммунистической партией, — как называли себя Маркс и Энгельс.

Мы должны повторить, что мы марксисты и за основу берем «Коммунистический Манифест», извращенный и преданный социал-демократией по двум главным пунктам: 1) рабочие не имеют отечества: «защита отечества» в империалистской войне есть измена социализму; 2) учение марксизма о государстве извращено II Интернационалом.

Название «социал-демократия» научно неверно, как показал Маркс, неоднократно, между прочим, в «Критике Готской программы» 1875 года и популярнее повторил Энгельс в 1894 году. От капитализма человечество может перейти непосредственно только к социализму, т. е. общему владению средствами производства и распределению продуктов по мере работы каждого.

Наша партия смотрит дальше: социализм неизбежно должен постепенно перерасти в коммунизм, на знамени которого стоит: «каждый, но способностям, каждому по потребностям».

Таков мой первый довод.

7
Владимир Ильич Ленин
Владимир Ильич Ленин

Второй: научно неправильна и вторая часть названия нашей партии (социал-демократы). Демократия есть одна из форм государства. Между тем мы, марксисты, противники всякого государства.

Марксизм отличается от анархизма тем, что признает необходимость государства для перехода к социализму, — но (и в этом отличие от Каутского и К0) не такого государства, как обычная парламентарная буржуазная демократическая республика, а такого, как Парижская Коммуна 1871 г., как Советы рабочих депутатов 1905 и 1917 годов.

Мой третий довод: жизнь создала, революция создала уже на деле у нас, хотя и в слабой, зачаточной форме, именно это, новое «государство», не являющееся государством в собственном смысле слова.

Это уже вопрос практики масс, а не только теория вождей.

Мой четвертый довод: надо считаться с объективным всемирным положением социализма.

Объективная необходимость капитализма, переросшего в империализм, породила империалистскую войну. Война привела все человечество на край пропасти, гибели всей культуры, одичания и гибели еще миллионов людей, миллионов без числа.

Выхода нет, кроме революции пролетариата.

И в такой момент, когда эта революция начинается, когда она делает свои первые, робкие, нетвердые, несознательные, слишком доверчивые к буржуазии шаги, — в такой момент большинство (это правда, это факт) «социал-демократических» вождей, «социал-демократических» парламентариев, «социал-демократических» газет — а ведь именно таковы органы воздействия на массы — большинство их изменило социализму, предало социализм, перешло на сторону «своей» национальной буржуазии.

Массы смущены, сбиты с толку, обмануты этими вождями.

И мы будем поощрять этот обман, облегчать его, держась того старого и устаревшего названия, которое так же сгнило, как сгнил II Интернационал!»

Справка ИА REGNUM:

Вильгельм II — последний император Германии, правивший с 1888 до ноябрьской революции 1918, когда в стране была провозглашена Веймарская республика. Вел агрессивную захватническую политику, выступал одним из инициаторов гонки вооружений в Первую Мировую войну (военно-особенно в сфере морского флота). Осуждался международным трибуналом как военный преступник, выступал за противоречащие международному праву методы ведения войны. В дальнейшем поддерживал диктатуру Гитлера и развязывание Второй Мировой войны.

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