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История благих намерений

Политика

98 лет назад, 28 апреля 1919 года, была основана Лига Наций

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Вудро Вильсон и Лига Наций
Вудро Вильсон и Лига Наций

Берн, 28 апреля 2017, 01:01 — REGNUM  Лига Наций возникла в результате поиска метода, который позволил бы странам решать возникающие между ними споры дипломатическим путем и сохранять мир, не развязывая войны. Какие этапы прошла Лига Наций в своем существовании, в чем был ее кризис, как и для чего в нее вступил СССР и как это сочеталось с ее антисоветизмом, рассказывает шеф-редактор Восточной редакции ИА REGNUM Станислав Тарасов.

Еще на предварительном этапе своего оформления Лига столкнулась со множеством сложностей реализации этой идеи. Как осуществлять администрирование, какими средствами обеспечивать безопасность, как выработать систему международного права и обеспечить ее легитимность и контроль исполнения. Наибольшую актуальность эти вопросы приобрели во время Первой мировой войны, когда лидеры и граждане государств начали склоняться ко мнению о необходимости единой правовой международной системы.

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Леонард Рейвенхилл. Разрыв в мосте. 1919
Леонард Рейвенхилл. Разрыв в мосте. 1919

Различные субъекты предлагали формулы и принципы сохранения мира. В том числе, в Великобритании было создано Общество Лиги наций, а в США — аналогичная League To Europe Peace. Организации ставили целью убедить прочие страны в необходимости новой мировой политики. В 1915 году прозвучало, что Лига должна обеспечить дипломатическое урегулирование конфликтов между странами, а еще через год президент США Вильсон призвал новую американскую организацию к расширению до масштабов всего мира.

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Моральное убеждение. 1920
Моральное убеждение. 1920

С окончанием Первой мировой войны тема Лиги наций стала одной из центральных. От Лиги как международной организации ожидалось деятельное участие в регулировании международных отношений. Однако оформление идеи наднациональной политической организации сталкивалось со множеством трудностей. Различные страны имели собственные представления, зачастую кардинально противоречащие друг другу. Кончилось дело тем, что Устав Лиги согласовали между собой США, Англия и Франция. С этого времени берет свое начала Лига Наций как постоянно действующая организация. Интересно, что ее Устав не запретил войну, более того, предоставил варианты ее различных толкований. Если в теории Лига была призвана содействовать взаимопониманию государств, то в реальности она оказалась группой европейских стран, плюс несколько неевропейских были в нее включены, а многие европейские, напротив, исключены. Не говоря уж о том, что против некоторых из них — прежде всего, СССР, — Лига направляла свою деятельность.

Как именно Лига Наций, ослабляемая внутренними противоречиями, дискредитировала себя во время Второй мировой войны, надумав столкнуть Германию и СССР?

Узнайте подробную историю вопроса из статьи: Лига, так и не ставшая Организацией

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