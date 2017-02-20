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В Барнауле изменили схему нарезки одномандатных избирательных округов

Политика
Образовано 20 одномандатных избирательных округа, исходя из численности избирателей. Новая нарезка будет действовать 10 лет
Политическая агитация в Барнауле. 2016 год
Иллюстрация: Светлана Шаповалова
Политическая агитация в Барнауле. 2016 год

Барнаул, 20 февраля 2017, 08:21 — REGNUM  В преддверие больших муниципальных выборов, депутаты Барнаульской городской думы (БГД) утвердили новую схему нарезки одномандатных избирательных кругов. Информация об этом размещена на официальном сайте БГД. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, эта корректировка понадобилось в связи с новыми данными о численности избирателей.

В новой схеме все количество округов осталось неизменным, а их границы изменились, исходя из численности избирателей, зарегистрированных на территории Барнаула по состоянию на 1 января 2017 года.

По данным Алтайизбиркома, если в июле 2016 года в самым большим по численности избирателей — Индустриальном районе — проживали 161 056 избирателей, то на начало января 2017 года — уже 163 067. В Центральном районе Барнаула летом прошлого года было зарегистрировано 96 264 избирателей, а на начала года текущего уже — 96 481. Вместе с тем, сокращение избирателей зарегистрировано в Железнодорожном районе (78 303 против 77 950, зарегистрированных на 1 января 2017 года), Ленинском (108 857 против 108 552 избирателей), в Октябрьском — (68 919 избирателей против 68 885 на 1 января 2017 года).

Новая нарезка будет действовать 10 лет.

Как уже сообщало ИА REGNUM, согласно приведенным данным, по состоянию на 1 января 2017 года в Алтайском крае зарегистрированы 1 миллион 877 тысяч 163 избирателя. Среди других городов лидером по числу зарегистрированных избирателей является Рубцовск — на его территории 104 230 человек достигли 18-летнего возраста.

Осенью 2017 года депутатов Барнаульской городской думы изберут на прямых выборах, а вот глава столицы Алтайского края будет определен по конкурсу.

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