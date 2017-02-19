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Гройсман: «Успех Украины представляет серьёзную угрозу для России»

Политика
Какие именно успехи нынешней власти Киева, Россия считает «угрозой», политик не отметил

Киев, 19 февраля 2017, 00:24 — REGNUM  Россия «интенсивно информационно атакует» Украину, считает украинский премьер-министр Владимир Гройсман. По его мнению, причиной тому рост ВВП Украины. Об этом глава правительства написал на своей странице в Facebook.

«Успех Украины представляет серьёзную угрозу для России», — отметил Гройсман.

Опасаясь такой «угрозы», Россия, по словам премьер-министра, сейчас интенсивно пытается отрицать и преуменьшать любой прогресс, который делает Украина в последнее время.

Украинские политики уже не первый раз обвиняют Россию в предвзятом отношении к Киеву. Например, ранее Петр Порошенко на Мюнхенской конференции по безопасности сказал, что президент РФ Владимир Путин якобы «ненавидит Украину глубоко и искренне». По словам главы Украины, российский лидер публично говорит о том, что Украина — часть России, и «хочет разукрасить Украину в русские цвета».

Здесь стоит напомнить, что российская сторона неоднократно подчеркивала свое невмешательство в дела соседнего государства. В Москве заявляли, что РФ, напротив, заинтересована в том, чтобы Украина преодолела кризис как можно скорее. Президент РФ не раз выражал убежденность в том, что рано или поздно отношения с Киевом стабилизируются.

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