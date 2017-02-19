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Генсек ОБСЕ: В Донбассе может появиться около 20 зон безопасности

Политика
«Мы (ОБСЕ) планируем сейчас создание до 20 зон»

Мюнхен, Германия, 18 февраля 2017, 23:47 — REGNUM  Около 20 зон безопасности может появиться в ближайшее время на линии соприкосновения в Донбассе. Об этом, как передает RT, заявил генеральный секретарь ОБСЕ Ламберто Занньер.

«Мы (ОБСЕ) планируем сейчас создание до 20 зон», — сказал чиновник.

При этом Занньер добавил, что проблем при продлении работы специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ на Украине в обозримом будущем не ожидается.

«Мы подготовили бюджет и представим его странам в течение следующих недель, — подчеркнул генсек ОБСЕ. — Мандат истекает в конце марта, и я не ожидаю никаких проблем с продлением».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в апреле 2014 г. на Украине вспыхнула гражданская война после того, как жители Донбасса не поддержали госпереворот в Киеве. Новые власти Украины объявили режим «АТО» в Луганской и Донецкой областях и направили армию против мирных жителей региона.

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