Макфол прокомментировал политику Трампа в отношении РФ

«Я думаю, администрация Трампа пока не приняла решений по политике в отношении России»

Мюнхен, Германия, , 22:49 — REGNUM Президенту США Дональду Трампу и его команде необходимо больше времени для того, чтобы определиться с политикой в отношении Российской Федерации. Об этом, как передает RT, заявил бывший посол США в Москве Майкл Макфол на полях Мюнхенской конференции по безопасности.

«Я думаю, администрация Трампа пока не приняла решений по политике в отношении России, поэтому у нас противоречивый набор мыслей, — говорит Макфол. — С одной стороны, они хотят сотрудничать в борьбе с терроризмом, с другой стороны, они говорят, что Россия должна вернуть Крым Украине».

Как ранее передавало ИА REGNUM, 16 февраля президент США Дональд Трамп на пресс-конференции заявил, что масса фальшивых сообщений в американских СМИ о РФ сильно осложняет возможность наладить российско-американские отношения.

«Я хочу вам сказать, что фальшивые сообщения СМИ, подготовленные вами, ужасные, фальшивые сообщения только осложняют работу над тем, чтобы договориться с Россией», — сказал тогда миллиардер.

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