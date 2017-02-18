МИД Украины осудил решение РФ признать паспорта жителей Донбасса

18 февраля 2017 г. глава России Владимир Путин подписал указ о признании в стране документов и регистрационных знаков автомобилей, которые выданы гражданам Украины и лицам без гражданства на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины

Киев, , 22:14 — REGNUM Украина решительно осуждает указ президента Российской Федерации Владимира Путина о признании в РФ паспортов и других документов Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Об этом говорится в сообщении министерства иностранных дел (МИД) Украины.

«Это, де-факто, является признанием контролируемых РФ на «оккупированных» украинских территориях Донбасса нелегитимных органов власти», — отмечается в сообщении.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 18 февраля 2017 г. глава России Владимир Путин подписал указ о признании в стране документов и регистрационных знаков автомобилей, которые выданы гражданам Украины и лицам без гражданства на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины.

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