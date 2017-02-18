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Трамп намерен продвигать безопасность и стабильность с Узбекистаном

Политика
Узбекистан твердо привержен курсу на сохранение преемственности, последовательное углубление и динамичное развитие всесторонних отношений с США
Флаги США и Узбекистана
Иллюстрация: U.S. Department of State
Флаги США и Узбекистана

Ташкент, 18 февраля 2017, 20:19 — REGNUM  Президент США Дональд Трамп направил послание своего узбекскому коллеге Шавкату Мирзиёеву, в котором выразил желание на совместную работу в области безопасности, сообщает МИД Узбекистана.

Послание направлено в связи с 25-летием установления дипломатических отношений между Республикой Узбекистан и Соединёнными Штатами.

«В предстоящие годы я надеюсь на совместную с Вами работу по продвижению наших общих целей в области региональной безопасности и стабильности», — говорится в послании президента США.

Дональд Трамп подчеркнул, что США поддерживают суверенитет, независимость и территориальную целостность Узбекистана и его соседей, а также усилия руководства страны, направленные на построение более взаимосвязанной и процветающей Центральной Азии».

«Мы многим можем гордиться в наших двусторонних отношениях», — подчеркнул также президент США.

В свою очередь Мирзиёев, в своем ответном послании отметил, что две страны «существенно укрепили фундамент дружбы и партнерства, а наше многоплановое сотрудничество приобрело интенсивный и всеобъемлющий характер».

«Узбекистан твердо привержен курсу на сохранение преемственности, последовательное углубление и динамичное развитие всесторонних отношений с Соединенными Штатами», указал глава Узбекистана.

Узбекско-американские отношения получили наибольшую активность после 11 сентября 2001 года, охватив широкий спектр вопросов. Подписав Декларацию о стратегическом партнёрстве и основах сотрудничества, страны установили качественно новые и взаимовыгодные отношения в политической, экономической, военной, военно-технической, гуманитарной и других областях.

Несмотря на спад в двусторонних отношениях в 2005—2006 гг., обе страны продолжали взаимодействовать в сфере борьбы с международным терроризмом, распространением ОМП, нелегальным оборотом наркотиков, организованной преступностью и др. В последнее время заметно активизировались двусторонние контакты по вопросам дальнейшего развития двусторонних отношений. Об этом свидетельствуют визиты заместителя помощника госсекретаря США Э. Файгенбаума (28 февраля — 5 марта 2007 года), заместителя координатора Госдепа по международным информационным программам Дж. Гарви (3−5 апреля 2007 года), посла США при ОБСЕ Дж. Финли (15−17 марта 2007 года), координатора Госдепартамента по вопросам содействия странам Европы и Евразии Т. Адамса (3−4 июня 2007 года), посла по особым поручениям Госдепа в сфере международной религиозной свободы Дж. Хэнфорда (25−29 июня 2007 года), директора Управления по стратегии, планированию и политике ЦЕНТКОМ ВС США контр-адмирала Дж. Миллера (20−22 декабря 2007 года), командующего ЦЕНТКОМ ВС США адмирала У. Фэллона (24−25 января 2008 года), и. о. заместителя помощника госсекретаря США по делам Южной и Центральной Азии П. Спратлен (28 марта — 1 апреля 2008 года). В рамках сессии Генеральной Ассамблеи ООН в сентябре 2007 года прошла встреча министра иностранных дел Республики Узбекистан В. Норова с помощником госсекретаря США по делам Южной и Центральной Азии с помощником госсекретаря США по делам Южной и Центральной Азии Р. Баучером и другие.

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