Мирзиёев вновь возродил Институт ядерной физики Узбекистана

Документом также образована Государственная комиссия по науке и технологиям

Ташкент, , 20:16 — REGNUM Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев указом распорядился провести реорганизацию Академии наук республики, согласно документу образован ряд новых научно-исследовательских институтов со статусом юридического лица.

Как передает корреспондент ИА REGNUM, вновь возрожден Институт ядерной физики, закрытый указом президента страны Ислама Каримова в 2016 году и переданный со всем оборудованием физическому факультету Национального университета Узбекистана.

Указом Мирзиёева также образован Институт ионно-плазменных и лазерных технологий, Институт механики и сейсмостойкости сооружений, Институт химии и физики полимеров, Институт востоковедения, Институт археологических исследований, Институт энергетики и автоматики и другие.

Данным документом также образована Государственная комиссия по науке и технологиям, основными задачами которой определены разработка и реализация единой государственной политики в области научно-технической деятельности, утверждение государственных научно-технических программ фундаментальных, прикладных и инновационных исследований и другое.

Как ИА REGNUM сообщало ранее, во время правления Ислама Каримова в республике начала проводиться политика по упразднению научно-исследовательских институтов.