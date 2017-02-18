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«Ни в польских, ни в славянских обычаях нет практики уничтожать памятники»

Политика
Сегодня в польском Пененжно прошла акция памяти на месте гибели генерала Ивана Черняховского
1 / 4 У разрушенного мемориала — цветы, свечи и портрет Черняховского
Оксана Ротштейн © ИА REGNUM
У разрушенного мемориала — цветы, свечи и портрет Черняховского

Пененжно, Польша, 18 февраля 2017, 19:57 — REGNUM  В польском городе Пененжно сегодня, 18 февраля, прошла акция памяти на месте гибели генерала Дважды Героя Советского Союза Ивана Черняховского. Несмотря на то, что местные власти снесли монумент полководцу, уже второй год граждане Польши и России отдают дань генералу Черняховскому в Пененжно.

От российской стороны в церемонии приняли участие посол России в Варшаве Сергей Андреев, военный атташе ВС и ВМФ России контр-адмирал Валерий Назаров, а также делегация из г. Черняховска Калининградской области.

«Всего почтить память Черняховского прибыли более 30 человек, — рассказал корреспонденту ИА REGNUM один из участников церемонии, председатель общественной организации «Калининград-Свиноуйсьце-Ольштын» Владимир Рашевский. — От польской стороны были представители трёх общественных организаций, все — в военной форме со своими штандартами. Говорят, что также пришли несколько человек непосредственно жителей Пененжно. Поляки поставили у строительного забора портрет Черняховского, свечи зажгли».

Один из выступавших — руководитель движения «Суверенитет польского народа» Славомир Закжевски сказал, что возмущён позицией польских властей бороться с умершими, подчеркнув, что «ни в польских, ни в славянских обычаях нет практики уничтожать памятники».

4 / 4 Польские общественники со штандартами почтили память Ивана Черняховского
Krzysztof Teliczan © ИА REGNUM
Польские общественники со штандартами почтили память Ивана Черняховского

ИА REGNUM уточняет, что стела на месте гибели Черняховского была разрушена в марте 2016 года. Акт вандализма инициировал мэр польского города Пененжно Казимира Кейдо.

Генерал Иван Черняховский командовал войсками 3-го Белорусского фронта, бойцы которого успешно участвовали в Белорусской, Вильнюсской, Каунасской, Мемельской, Гумбиннен-Гольдапской и Восточно-Прусской операциях. Благодаря полководцу, немецко-фашистские оккупанты были выбиты с территории современной Польши.

Генерал погиб 18 февраля 1945 года от артиллерийского снаряда на окраине города Мельзак в Восточной Пруссии (ныне польский город Пененжно).

Читайте ранее в этом сюжете: Мельзак вернулся. Жители польского города предали память своего героя

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