Столтенберг и Порошенко обсудили конфликт в Донбассе

«Глава государства проинформировал генсека НАТО о сложной ситуации с безопасностью на Донбассе»

Мюнхен, Германия, , 18:26 — REGNUM Глава Украины Петр Порошенко и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг провели рабочую встречу в Германии, в ходе которой обсудили ситуацию в Донбассе. Об этом сообщает в субботу, 18 февраля, пресс-служба украинского президента.

«Глава государства проинформировал генсека НАТО о сложной ситуации с безопасностью на Донбассе и существенной эскалации напряженности, вызванной массированными обстрелами (…) в районе Авдеевки», — говорится в сообщении.

Пресс-служба президента Украины также добавляет, что Порошенко и Столтенберг в ходе встречи достигли договоренности об активизации дальнейшей работы в рамках целевого трастового фонда НАТО в поддержку Украины.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, гражданская война на Украине вспыхнула в апреле 2014 г. после того, как жители Луганской и Донецкой областей не поддержали госпереворот в Киеве. Новые власти Украины объявили режим «АТО» в Донбассе и направили ВСУ против мирных жителей региона.

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