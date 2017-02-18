Путин подписал указ о признании в РФ документов жителей Донбасса

Москва, , 18:03 — REGNUM Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ о признании в РФ документов и регистрационных знаков автомобилей, которые выданы гражданам Украины и лицам без гражданства на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины. Об этом сообщает в субботу, 18 февраля, пресс-служба Кремля.

В частности, признаются действительными паспорта, документы об образовании и квалификации граждан, свидетельства о рождении, заключении и расторжении брака, свидетельства о смерти и перемене имен, свидетельства о регистрации транспортных средств и их государственных регистрационных знаках.

«Граждане Украины и лица без гражданства, постоянно проживающие на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины, могут осуществлять въезд в РФ и выезд из РФ без оформления виз на основании документов, удостоверяющих личность (несовершеннолетние дети в возрасте до 16 лет — на основании свидетельства о рождении), выданных соответствующими органами, фактически действующими на территориях указанных районов», — говорится в тексте указа.

Отмечается, что данные меры временны и будут действовать до политического урегулирования ситуации в этих регионах.

Указ вступает в силу со дня подписания.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в апреле 2014 г. на территории Украины вспыхнула гражданская война после того, как жители Донбасса не поддержали государственный переворот в Киеве. Новые власти Украины объявили режим «АТО» в Донбассе и направили армию и карательные батальоны против мирных жителей региона.