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На акции в поддержку Донбасса петербуржцы требовали признания ДНР и ЛНР

Политика
Перед участниками митинга выступила жительница Донецка
1 / 3 Митинг в поддержку Донбасса Митинг в поддержку Донбасса

Санкт-Петербург, 18 февраля 2017, 18:07 — REGNUM  Митинг солидарности с народом Донбасса, за прекращение кровопролития и признание государственности провозглашенных республик прошел 18 февраля на площади Ленина в Санкт-Петербурге, передает корреспондент ИА REGNUM. Организаторами акции стали активисты движений «Другая Россия», «Левый фронт», петербургского «Музея Новороссии».

Митингующие выразили поддержку мирным жителям и вооруженным силам Донецкой и Луганской народных республик, уже третий год противостоящим агрессии со стороны украинской армии и формирований украинских националистов. Они развернули плакаты «Донбасс — это Россия». В руках у участников — баннер «Прилепина — в президенты Украины», портреты ставших жертвами терактов командиров ополчения Арсена Павлова, Михаила Толстых, а также петербургского другоросса Евгения Павленко, погибшего в Донбассе при штурме Дебальцево два года назад.

Митингующие заявили о полной бесперспективности так называемого Минского формата урегулирования, которое не позволяет прекратить обстрелы и гибель гражданского населения Донбасса.

«Мы требуем, чтобы российское государство, российская армия обеспечили безопасность Донбасса в границах бывших Донецких и Луганских областей», — заявил один из ораторов.

Участники митинга почтили минутой молчания память погибших защитников Донбасса, высказали возмущение непрекращающимся обстрелами и террором со стороны украинских подразделений, убивающих и мирных жителей, и известных командиров Новороссии.

«Наше требование к Кремлю — признать ДНР и ЛНР и оказать им военную помощь», — заявил лидер петербургских другороссов Андрей Дмитриев.

В ходе акции выступила жительница Донецка, рассказавшая о страданиях людей Донбасса и выразившая благодарность жителям Петербурга за поддержку дончан. «Очень тяжело смотреть в глаза стариков, переживших войну, детей, уже третий год вынужденных прятаться от обстрелов в подвалах. Тяжело пытаться уснуть под канонаду, не зная, проснешься ли утром, терять друзей, соседей, земляков», — рассказала жительница Донецка.

«Донецк — город герой», — проскандировали участники митинга.

После принесенных жертв и пролитой крови ДНР и ЛНР ни под каким соусом не удастся «запихнуть» в состав нынешней Украины, уверены участники акции. Донбасс — это Россия, уверены митингующие. Этот лозунг чаще всего звучал в ходе митинга. По оценке сотрудников полиции, в акции на площади Ленина участвовало порядка ста человек. Никаких инцидентов не произошло.

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