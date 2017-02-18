Лавров: РФ не снимет санкции с ЕС до выполнения Минских соглашений

Отношения между РФ и Западом ухудшились на фоне кризиса на Украине и воссоединения Крыма с РФ

Мюнхен, Германия, , 17:42 — REGNUM Российская Федерация не снимет санкции с Европейского союза до полного выполнения Минских договоренностей. Об этом, как передает RT, сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров на Мюнхенской конференции по безопасности.

«Я уже высказывался насчет того, насколько, в общем-то, нелогично и искусственно звучит формула «Минские договоренности должны быть выполнены Россией, тогда ЕС снимет санкции», — сказал глава МИД РФ. — Мы тоже хотим, чтобы Минские договоренности выполнялись».

Лавров добавил, что Россия санкции против ЕС не снимет до тех пор, пока Минские договоренности не будут выполнены.

По его словам, реальная картина и причины того, почему Минские договоренности не выполняются, «прекрасно известны и в Париже, и в Берлине, и, смею надеяться, в Вашингтоне».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, отношения между РФ и Западом ухудшились на фоне кризиса на Украине и воссоединения Крыма с РФ.

Сперва США и ЕС ввели ограничительные меры против отдельных физических лиц и компаний России. Затем западные санкции были введены в отношении целых секторов российской экономики.

В ответ Кремль ввел эмбарго на поставки продовольственных товаров из тех стран, которые ввели санкции против России.

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