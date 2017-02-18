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Лавров назвал НАТО «институтом холодной войны»

Политика
«Мы (власти РФ) категорически не согласны с теми, кто обвиняет Россию в подрыве мирового либерального порядка»

Мюнхен, Германия, 18 февраля 2017, 16:35 — REGNUM  Североатлантический альянс до сих пор остается институтом «холодной войны» в современном мире. Об этом, как передает RT, сообщил глава МИД Российской Федерации Сергей Лавров на Мюнхенской конференции по вопросам безопасности.

По словам министра, заявления, озвученные некоторыми политиками в рамках конференции, говорят о том, что «холодная война» все еще продолжается.

При этом глава российского внешнеполитического ведомства добавил, что Москва не ищет конфликтов, но всегда может защитить свои интересы.

«Мы (власти РФ) категорически не согласны с теми, кто обвиняет Россию в подрыве мирового либерального порядка», — сказал Лавров.

Министр иностранных дел РФ также добавил, что Россия хочет прагматичных и взаимоуважительных отношений с США.

«Каких отношений мы хотим с США?, — сказал глава МИД РФ. — Отношений прагматизма, взаимного уважения, осознания особой ответственности за глобальную стабильность».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 18 февраля канцлер Германии Ангела Меркель на Мюнхенской конференции по безопасности заявила, что западному миру после окончания холодной войны не удалось наладить отношения с Россией.

«У нас нет чёткого международного порядка, по-прежнему нет стабильных отношений с Россией», — сказал политик.

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Мюнхенская конференция по безопасности
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