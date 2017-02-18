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Лавров в Мюнхене рассказал, каких отношений с США хочет Россия

Политика
Россия страна миролюбивая

Мюнхен, Германия, 18 февраля 2017, 16:04 — REGNUM  Министр иностранных дел Российской Федерации Сергеф Лавров, возглавляющий российскую делегацию на Мюнхенской конференции по безопасности заявил, что Россия хотела бы прагматичных и взаимоуважительных отношений с США. Об этом Лавров заявил сегодня, 18 февраля, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности.

«Каких отношений мы хотим с США? Отношений прагматизма, взаимного уважения, осознания особой ответственности за глобальную стабильность», — сказал глава российского внешнеполитического ведомства.

Лавров отметил, что российско-американские отношения имеют огромный потенциал в гуманитарной сфере, а также политической и экономической. Однако, этому потенциалу только предстоит быть реализованным, отметил российский министр.

«Мы к этому открыты настолько, насколько готовы к этому США», — подчеркнул Лавров.

Также глава российской делегации напомнил, что между Россией и США никогда не было прямого конфликта, две страны гораздо больше связывают дружественные истории, нежели противостояния.

Стоит отметить, что ранее на той же Мюнхенской конференции по безопасности министр обороны США Джеймс Мэттис заявил, что с Россией надо разговаривать с позиции силы. Глава американской делегации вице-президент Майкл Пенс заявил, что Россия должна нести ответственности за «свои действия» на Украине.

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Мюнхенская конференция по безопасности
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