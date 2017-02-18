СМИ: турецкий Генштаб планирует снять запрет на поездку военных в Россию

Анкара, , 14:21 — REGNUM Генеральный штаб Вооруженных сил Турции собирается пересмотреть запрет на поездки своих сотрудников в Российскую Федерацию. Об этом сегодня, 18 февраля, сообщает агентство Anadolu.

Сообщается, что обсуждение вопроса о снятии запрета для турецких военных ездить в России началось сразу после нормализации российско-турецких отношений.

Агентство отмечает, что поездки турецких военнослужащих в Россию были запрещены после того, как турецкие ВВС преднамеренно сбили российский фронтовой бомбардировщик Су-24 в небе над Сирией. Этот инцидент привел к разрыву российско-турецких отношений, восстановить которые турецкой стороне удалось только после неудавшегося военного переворота в Турции летом минувшего года.