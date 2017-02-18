Суббота, 18 Февраля 2017 года
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Историки из США поместили Обаму на 12-е место в рейтинге президентов

Политика
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Вашингтон, 18 февраля 2017, 14:00 — REGNUM  Американский телеканал C-SPAN опубликовали рейтинг президентов США, составленный американскими историками. Согласно этому рейтингу, ушедший недавно по истечению второго срока президент Барака Обама занял 12-е место.

Столь высокое место в рейтинге Обаме, по мнению историков, обеспечило то, что он стремился к «равному для всех правосудию», а также за его внушительный «моральный авторитет». В этих категориях Обама занял третье и седьмое место соответственно.

Обама вошел в десятку американских президентов, которые, по мнению историков, обеспечили хорошее хозяйственное руководство страной. Также историки отмечают его способность к публичному убеждению.

Однако не все так радужно. Самые худшие оценки Обама получил за отношения между президентом и Конгрессом (39-е место), а также за взаимодействие с партиями, даже несмотря на то, что за два срока Обамы демократы были в большинстве в обеих палатах Конгресса.

В категории «международные отношения» историки поместили Обаму на 24-е место.

Итоговая позиция — 12 место среди всех американских президентов по версии историков.

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