Финляндия дала политическое убежище карельскому бизнесмену

Петрозаводск, , 13:02 — REGNUM Член федерального политкомитета партии «Яблоко», карельский бизнесмен Василий Попов получил политическое убежище в Финляндии. Об этом сообщает финский национальный вещатель Yle.

Попов получил вид на жительство на четыре года. По версии издания, финские власти выдали бизнесмену разрешение на пребывание на основании второстепенной защиты. Она предоставляется на временной основе тем лицам, которые могут по возвращении на родину подвергнуться преследованиям.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Генеральная прокуратура России направила финским властям официальный запрос о выдаче Попова. На родине бизнесмену предъявлены обвинения в мошенничестве в особо крупном размере. В июле 2015 года РФ объявила Попова в международный розыск по линии Интерпола.

В феврале 2016 года Верховный суд Финляндии принял решение о том, что препятствий для экстрадиции карельского политика в РФ нет. В марте того же года Василий Попов попросил политического убежища в Финляндии.

Напомним, что Попов был заочно арестован в Карелии по делу о мошенничестве в связи с продажей здания муниципального предприятия «Петропит» по заниженной цене. По версии следствия, с 2011 по 2014 год группа лиц путем обмана и злоупотребления доверием сотрудников мэрии Петрозаводска приобрела муниципальное здание и участок под ним по заниженной стоимости. Ущерб оценен более чем в 10 млн рублей.

Сам Попов полностью отрицает свою вину и причастность к сделке с недвижимостью. По его словам, речь идёт о политическом преследовании, так как он являлся оппонентом бывшего губернатора Карелии Александра Худилайнена.