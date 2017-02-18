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Меркель: Запад и Россия должны вместе бороться с международным терроризмом

Политика
При этом Запад хочет диктовать России свою волю
Ангела Меркель и Владимир Путин
Иллюстрация: Kremlin.ru
Ангела Меркель и Владимир Путин

Берлин, 18 февраля 2017, 12:48 — REGNUM  Канцлер Германии Ангела Меркель считает, что Запад и Российская Федерация должны совместно бороться с международным терроризмом. Такое заявление она сделал сегодня, 18 февраля, в ходе своего выступления на Мюнхенской конференции по безопасности.

Меркель считает, что международный терроризм является общей угрозой для России и Запада. «Думаю, что именно здесь у нас общие интересы и мы можем сотрудничать», — сказала Меркель.

Также глава германского правительства заявила, что существует насущная необходимость искать единые подходы в борьбе с исламским терроризмом.

Напомним, ранее Меркель заявила, что Западу не удалось наладить отношения с Россией после окончания холодной войны.

Заявление Меркель относительно совместной с Россией борьбы с терроризмом вписывается в её позицию относительно нашей страны. После начала гражданской войны на Украине и воссоединения Крыма с Россией, Меркель заявила, что Запад, и в частности, Германия, помня уроки истории, не пойдет на войну с Россией, а будет использовать политику санкций. При этом по некоторым вопросам Запад хочет сотрудничать с Россией даже в условиях политики санкций.

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Мюнхенская конференция по безопасности
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