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Меркель: после холодной войны Западу не удалось наладить отношения с РФ

Политика
Запад и не пытался

Мюнхен, Германия, 18 февраля 2017, 12:19 — REGNUM  Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что западному миру после окончания холодной войны не удалось наладить отношения с Россией. Такое заявление она сделала сегодня, 18 февраля, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности.

«У нас нет чёткого международного порядка, по-прежнему нет стабильных отношений с Россией», — сказал Меркель.

Германский канцлер пообещала, что будет «неустанно работать» над тем, чтобы Германия и Россия смогли установить хорошие отношения, несмотря на различные мнения по разным вопросам.

Напомним, российско-германские отношения резко охладились после того, как на Украине началась гражданская война, а Крым вернулся в состав РФ. Германия, как оккупированная страна, следуя указке США, ввела антироссийские санкции и стала оказывать дипломатическую и экономическую поддержку группировке, захватившей власть в Киеве после государственного переворота.

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Мюнхенская конференция по безопасности
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