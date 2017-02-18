Меркель: после холодной войны Западу не удалось наладить отношения с РФ

Мюнхен, Германия, , 12:19 — REGNUM Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что западному миру после окончания холодной войны не удалось наладить отношения с Россией. Такое заявление она сделала сегодня, 18 февраля, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности.

«У нас нет чёткого международного порядка, по-прежнему нет стабильных отношений с Россией», — сказал Меркель.

Германский канцлер пообещала, что будет «неустанно работать» над тем, чтобы Германия и Россия смогли установить хорошие отношения, несмотря на различные мнения по разным вопросам.

Напомним, российско-германские отношения резко охладились после того, как на Украине началась гражданская война, а Крым вернулся в состав РФ. Германия, как оккупированная страна, следуя указке США, ввела антироссийские санкции и стала оказывать дипломатическую и экономическую поддержку группировке, захватившей власть в Киеве после государственного переворота.