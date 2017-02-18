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Эквадор: выборы еще не начались. Наблюдатели уже заявляют о фальсификациях

Политика
Наблюдатель Анна Мерседес Диас, проживающая в США, обвиняет власти Эквадора в намерении задержать ее
Административная карта Эквадора
Иллюстрация: Commons.wikimedia.org
Административная карта Эквадора

Кито, 18 февраля 2017, 12:05 — REGNUM  Анна Мерседес Диас, бывший председатель Центральной избирательной комиссии Венесуэлы, вчера прибыла в посольство США в Кито в сопровождении Хуана Карлоса Мачука, ее адвоката, и Фернандо Бальда, бывшего активиста партии «Патриотическое Общество». Она обратилась в посольство за защитой, поскольку получила предупреждение от Леонеля Фернандеса, главы миссии наблюдателей OEA на выборах в Эквадоре, что есть указание задержать ее. Ранее Диас сделала заявление в интервью международной телекомпании, сообщив о возможных фальсификациях на президентских выборах, которые состоятся 19 февраля с.г., сообщает «Эквадор сегодня».

Отметим, что Анна Мерседес Диас имеет двойное гражданство, Венесуэлы и США, и последние годы она проживала в США, будучи высланной со своей родины.

Предвыборная ситуация в Эквадоре сложная. В случае победы правого кандидата — Гильермо Лассо — страну ожидают серьезные перемены, в том числе смена политического вектора, включая отказ от ориентации на Боливарианский альянс. Кроме этого, как сообщает The Guardian, Лассо пообещал в случае победы лишить основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа убежища в посольстве Эквадора в Лондоне, писало ранее ИА REGNUM.

Напомним, что за неделю до выборов публикации данных социологических служб о рейтингах кандидатов в президенты были запрещены властями страны.

Читайте ранее в этом сюжете: Правый кандидат в президенты Эквадора вновь заявил, что выдаст Асссанжа

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