Владимир Добрынин , , 10:44 — REGNUM

На фоне всеобщего хора западной прессы, на редкость в унисон поющего о «путинизме» нынешнего американского президента, очень легко поддаться желанию погордиться «как здорово работают наши, если сумели сначала завербовать высокопоставленных деятелей страны-соперника, а потом и привести их к власти». И дальше — про очередной «хитрый план Кремля». С многоходовыми комбинациями, гамбитами, жертвами, поддавками, ведущими к неминуемому грустному «сдаюсь» противоборствующей стороны.

Красиво. Но очень уж похоже на самообман. Всех американцев постричь под одну гребенку, отказав отдельным индивидуумам в умении пользоваться своими мозгами при анализе ситуации, прогнозировании ее развития и видении перспектив. Как-то слишком просто все получается — если трезвомыслящий человек, так сразу и агент Москвы… Очень уж по-клинтоновски.

Нет уж, давайте не будем переоценивать роль Кремля и принижать жажду реванша тех, кто только что проиграл схватку за кресло в Овальном Кабинете. И недооценивать возможности, которыми эти люди обладают, чтобы этого реванша все-таки добиться. Фотография за одним столом с Владимиром Владимировичем — не повод считать американского генерала предателем и не доказательство его продажности. Использование снимка — просто эпизод глобальной войны клинтонитов за возвращение утраченных позиций. Охота на ведьм — один из многочисленных методов ведения этой схватки. Есть основания полагать, что увольнение Флинна — итог борьбы между спецслужбами, лояльными Обаме (демократам) и поддерживающими Трампа (республиканцев).

Идеальная жертва

Распространение в прессе информации о том, что разведывательные службы США не хотят предоставлять полный объем собираемой ими информации «по причине недоверия к высшему должностному лицу Америки», начавшееся практически сразу после отставки Флинна, как раз разведку-то и курировавшего, не говорит, на чьей стороне она играет?

Получается, что службы, по определению обязанные беспокоиться о безопасности народа, поставили под сомнение правильность его выбора, сделанного 8 ноября прошлого года?

Флинн был одним из столпов избирательной кампании кандидата Трампа и должен был стать одной из опор команды Трампа-президента. Но что-то пошло не так и Флинна пришлось сдать?

А если — не сдать, а пожертвовать? Если Флинн изначально задумывался фигурой, которая будет принесена в жертву, чтобы под звуки фанфар сторонников Хиллари Клинтон, отмечающих победу, провести из засады в ферзи персону, которая и возьмет под контроль самую ключевую из всех ключевых позиций?

Флинн идеально подходил на роль этой жертвы — всей своей предыдущей деятельностью на различных постах, куда его регулярно назначали и с которых так же регулярно отправляли в отставку. Аналитик с холодным рассудком, играющий роль горячего противника верхушки демократов, крутивших свои дела в разных точках мира совсем не в интересах Америки. Лучшей кандидатуры на роль отвлекающей фигуры не придумать.

Его сотрудничество с каналом RT в качестве консультанта — основания для того, чтобы считать его предателем американских интересов? Для массы обывателей, над глубинными течениями политических процессов не задумывающейся, вполне годится. Если же это всерьез считать основанием для нынешнего увольнения, то о мыслительных способностях «увольнителей» (не команды Трампа, разумеется, не она же выталкивала Флинна из своих рядов) мнение складывается, мягко говоря, не очень хорошее. Они напоминают плененного Чингачгука из анекдота, который через неделю после помещения его в сарай заметил, что там отсутствует одна из стен.

Что на самом деле можно поставить в вину Флинну?

В июле 2012 года президент Барак Обама назначил генерал-лейтенанта Майкла Флинна директором Агентства военной разведки (DIA — Defense Intelligence Agency). Уже 12 августа свежеиспеченный директор доложил президенту, что радикальные исламисты-салафиты намерены захватить часть территории на востоке Сирии и западе Ирака. Реализация этого плана экстремистов привела к созданию Исламского Государства (организация, запрещенная в РФ — прим. ИА REGNUM ).

Отчет DIA не мог быть более точным.

«Запад, страны Персидского залива и Турция поддерживают сирийскую оппозицию. Существует возможность установления салафистского режима на большой территории ближневосточного региона. С провозглашением халифата или без провозглашения — это уже детали. Именно эти силы хотят изолировать режим Асада». Флинн доложил президенту это открытым текстом», — пишет корреспондент испанской La Vanguardia Феликс Флорес, обнаруживший цитируемый документ на ультраконсервативном интернет-портале Judicial Watch. Пресса подхватила утекшую информацию — в разных СМИ вспыхнули активные дискуссии по теме. Данные разведки были признаны соответствующими действительности. Возникли подозрения в том, что Белый Дом поддерживает исламистов, поставляя им оружие при посредстве ЦРУ, однако прямых доказательств этого представлено не было.

В августе 2015 года в интервью катарскому каналу Аль-Джазира, Майкл Флинн сказал, что администрация Обамы намеренно закрыла глаза на отчет DIA о поставках оружия салафитам, и что продолжать поддерживать радикалов в Сирии было осознанным решением Белого Дома.

Интервьюер канала Мехди Хасан не мог поверить своим ушам … По словам Флинна, его предупреждения о производящихся со стороны США поставках оружия вооруженной оппозиции в Сирии (почти полностью состоявшей из организаций салафитов с Аль-Каидой и Братьями-мусульманами во главе) были просто проигнорированы на самом высоком уровне.

Пожалуй, тут Флинн ошибся: долго задержаться на посту директора DIA после представленного доклада ему не удалось. Генерала обвинили в исламофобии и директор Национальной разведки США Джеймс Клэппер, выждав паузу, освободил Флинна от занимаемой должности.

The Washington Post отметил, однако, что его увольнение было больше связано с планами перестроить структуру армейской разведки, расширив сферу ее деятельности, возможно, чтобы уравновесить с ЦРУ. А может быть вспомнив, что, работая в 2010 году в Афганистане, Флинн не раз раскритиковал низкое качество информации, которая собиралась военной разведкой. Вот, наконец, и дошли руки до преобразований.

Флинн — идеалист, считающий, что лучше худой мир с Россией, чем добрая ссора с ней. Это не вписывалось в схему Обамы, пытавшегося проталкивать интересы Штатов на Ближнем Востоке, не сопоставляя их с реальной картиной. Впрочем, «интересы Штатов» — неправильная формулировка. Верно звучать будет «интересы верхушки клана, находящегося у власти». Потом с реальной картиной и не совпадало.

Мавр сделал свое дело

Флинн написал однажды в New York Post «Мы находимся в состоянии глобальной войны против альянса, в котором объединены Пхеньян, Северная Корея, Гавана и Каракас. Этот союз включает в себя мусульманские страны и организации, такие как Иран, Аль-Каида, Талибан и Исламское государство». А в день президентских выборов в США, опубликовал в The Hill страстную статью, защищающую интересы Турции и направленную против имама Фетхуллаха Гюлена, бежавшего в США и являющегося другом Клинтонов. Разве все это могло пройти незамеченным?

Флинн перечислил всех врагов Америки. Россию он в этот список не включил. Вряд ли из-за того, что получал на RT гонорары за консультации. Он вообще считал (и продолжает считать), что «американцы должны работать с Россией. Это что-то вроде брачных уз, связывающих Москву и Вашингтон. Брачный союз, конечно сложный, но лучше его сохранять, чем идти на развод».

Понятно, что не в 2012 году Трамп задумывал создать из Флинна жертвенную фигуру — вряд ли он тогда вообще задумывался о каких-то комбинациях, которые ему пригодятся в 2017. Но то, что об этом Дональд Трамп задумывался в 2016 — сомнений нет. Это только его противники любят вставлять по необходимости и без нее в свои речи фразы о том, что нынешний президент США — новичок в политике и неискушенный стратег. В бизнесе, акулой которого Трамп являлся много лет, многоходовки разыгрывать иногда приходится не менее замысловатые, так что сегодняшний хозяин Овального Кабинета с полным на то основанием мог бы процитировать своим оппонентам А. Галича: «Мы еще поспорим в опыте».

В пользу версии, что Флинн изначально был выбран на роль жертвенной фигуры, говорят и назначения, производимые Трампом в разведструктурах США: директором ЦРУ назначен Майк Помпео. Да, юрист с большим опытом, да, выпускник военной академии, да, конгрессмен. Но ни разу не разведчик, а значит, ни в один из сложившихся внутри ведомства блоков не входящий. Как раз то, что надо для разделения и властвования. А теперь и смотрящим за всеми имеющимися в стране спецслужбами будет, скорее всего, тоже человек для разведок посторонний — миллиардер Стивен Файнберг. Майкл Флинн, разведчик со стажем «почти с рождения», в эту схему никак не вписывался. И выпал из нее. Формально, по причине давления противников, и фактически сохранив имидж приличного человека действующему президенту страны.