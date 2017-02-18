Суббота, 18 Февраля 2017 года
11:08:41 МСК

Телекомпания «Рустави-2» прекратила вещание и зовет зрителей на протест

Политика
Решение об отключении приняло руководство телекомпании в знак протеста против «попыток властей лишить телекомпанию независимости»

Тбилиси, 18 февраля 2017, 10:37 — REGNUM  В Грузии прекратила вещание телекомпания «Рустави-2». Об этом 17 февраля поздно вечером, в специальном выпуске новостей «Курьер», сообщил заместитель генерального директора и ведущий выпуска Заал Удумашвили. Он огласил решение менеджмента телекомпании, который отключил вещание в знак протеста против «попыток властей лишить телекомпанию независимости и прибрать ее к рукам».

«Нам нелегко было принять это решение. Но возможности иного решения нам не оставили. Это крайняя форма протеста, к которой может обратиться телевидение. С этой минуты «Рустави-2» переходит на протестное вещание», — сообщил Удумашвили.

После этого заявления на экране канала «Рустави-2» появилась надпись белым по черному: «Протестуем против несправедливости. В воскресенье, в 14:30, собираемся на Руставели».

В этот день сотрудники телекомпании «Рустави-2» собираются провести масштабную акцию протеста против действий властей и призывают присоединиться всех своих зрителей и сторонников. Поддержку «Рустави-2» с самого начала объявили как бывшие, так и нынешние члены «Единого национального движения», раскол в котором произошел незадолго до съезда партии.

Как заявил журналистам лидер нынешнего состава ЕНД Ника Мелия, его партия и партии-союзники решили в 14:00 часов в воскресенье, 19 февраля, собраться на площади Республики и устроить шествие в поддержку «Рустави-2».

Партиями-союзниками ЕНД в этом шествии, как и в ранее устроенных акциях протеста, оказались бывший председатель ЦИК (периода правления Саакашвили) Зураб Харатишвили, бывший депутат парламента — бывший председатель временной комиссии по восстановлению территориальной целостности Шота Малашхия, также бывший депутат парламента Паата Давитая и ряд других политических организаций, в основном учрежденных после парламентских выборов 2012 года.

Причиной такого протеста стал судебный процесс в Верховном суде Грузии по иску бывших владельцев телекомпании «Рустави-2», которые утверждают, что при правлении Саакашвили их вынудили уступить свои доли в телекомпании и передать ее в руки властей. Как ранее из своих источников узнали лидеры ЕНД, в Верховном суде практически уже готовы к принятию решения об удовлетворении иска в пользу бывших владельцев телекомпании, поэтому они примут все меры, чтобы помешать властям прибрать телекомпанию к рукам.

Представители правительства Грузии обвинения оппозиции отрицают и заявляют, что никакого отношения к судебному процессу не имеют и давления на судей не оказывают. Между тем Главная прокуратура сообщила о расследовании фактов давления на судей Верховного суда, которые рассматривают дело «Рустави-2». По информации прокуратуры, это давление на судей оказывали обосновавшиеся на Украине представители бывших властей, в том числе Д. Сакварелидзе, которого в Грузии сразу же ассоциировали с бывшим заместителем генпрокурора Украины Давидом Сакварелидзе. Прокуратура обнародовала и тексты писем, которые судьям доставили от имени Сакварелидзе. На эти обвинения откликнулся сам Давид Сакварелидзе и заявил, что никаких писем он не писал. Соратник Саакашвили и другие лидеры ЕНД обвинили правительство Грузии в фабрикации дела и заявили, что давление на судей оказывают Иванишвили и его окружение.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Политическая жизнь Грузии
Главное сегодня
NB!
18.02.17
Владимир Добрынин Генерал Флинн: жертва, запланированная Трампом
ВашингтонСША Деятельность президента США Дональда Трампа Политика
NB!
18.02.17
Станислав ТарасовСША и Израиль бросают Ирану в лицо перчатку
ТегеранИран Противостояние Ирана и США Политика
NB!
18.02.17
Дмитрий ТёткинКак завести семью на необитаемом острове?
МоскваРоссия Кинорецензии Культура
NB!
18.02.17
Олег АйрапетовПосле Севастополя. Малая Азия и Закавказье
Санкт-ПетербургРоссия История: наука и понимание современности Политика
NB!
18.02.17
Николай ИвановПодземный дворец коммунизма: Станция «Проспект Мира»
МоскваРоссия Московский метрополитен: классические образцы Общество
NB!
18.02.17
Виктория БабаеваFerrari: недоучка, создавший стиль жизни
МоденаИталия REGNUM: ничто не забыто Техника
NB!
18.02.17
ЮНИСЕФ: Миллион детей в Донбассе нуждается в срочной гуманитарной помощи
Нью-ЙоркСША Гражданская война на Украине Общество
NB!
18.02.17
Светлана ШаповаловаНесчастный дебошир и пират: подлинный отец Робинзона Крузо
Лоуэр ЛаргоВеликобритания REGNUM: ничто не забыто Общество
NB!
17.02.17
Фёдор ЯковлевКатастрофа Boeing MH17: результаты и перспективы / 2
КиевУкраина Катастрофа рейса MH17 Malaysia Airlines над Украиной Политика
NB!
17.02.17
АВС: «О сотрудничестве НАТО с Москвой речи нет»
МадридИспания Обострение отношений России и НАТО Политика
NB!
17.02.17
«Трамп заставит Кремль уважать Киев»
ЛондонВеликобритания Деятельность президента США Дональда Трампа Политика
NB!
17.02.17
Китай хочет построить солнечные станции в зоне Чернобыльской АЭС
ПрипятьУкраина «Зеленая» энергетика Экономика
NB!
17.02.17
Ашот ПогосянКак интеллигенция развалила страну
МоскваРоссия Проект «Россия и мир» Политика
NB!
17.02.17
«Если Сирия – военный полигон РФ, то Калининград – полигон идеологический»
КалининградРоссия «Кёнигсбергизация» Калининградской области Политика
NB!
17.02.17
Рязань как зеркало Калуги: пособие и.о. рязанского губернатора
КалугаРоссия Отставки и назначения Политика
NB!
17.02.17
Элла Памфилова признала произвол на выборах в Дагестане
МахачкалаРоссия Единый день голосования 18 сентября 2016 г. Политика
NB!
17.02.17
Радио REGNUM: второй выпуск за 17 февраля
МоскваРоссия Радио REGNUM Политика
NB!
17.02.17
«Трамп открыл для ЕАЭС окно возможностей, но ненадолго» — интервью
МоскваРоссия Евразийский экономический союз Экономика
NB!
17.02.17
Жириновский рассказал, чем ему обязан Трамп
МоскваРоссия Выборы в США Политика
NB!
17.02.17
В Казахстане полицейские закрыли своей машиной от КамАЗа автобус с детьми
АстанаКазахстан Аварии пассажирского автотранспорта Общество
NB!
17.02.17
Экспорт мазута из Белоруссии через Украину: «Сугубо экономический вопрос»
МинскБелоруссия Добыча, транспортировка и переработка нефти и нефтепродуктов Экономика
NB!
17.02.17
Ирина Инашвили Грузия: Маскарад вокруг церкви
ТбилисиГрузия Попытка отравления высокопоставленного клирика в Грузии Политика
ещё главное