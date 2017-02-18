Трамп: американские либеральные СМИ – враги народа

Вашингтон, , 09:36 — REGNUM Президент США Дональд Трамп принял вызов, брошенный ему американскими либеральными СМИ. В своем Twitter Трамп сегодня, 18 февраля, написал, что ведущие американские телеканалы — враги народа.

«СМИ, распространяющие фальшивые новости (The New York Times, NBC, ABC, CBS, CNN), — это не мои враги, это враги американского народа!», — написал американский президент.

Либеральные американские СМИ ненавидят Трампа. В ходе его предвыборной кампании либеральные СМИ обливали Трампа грязью и развернули против него настоящую информационную войну. Трамп в ответ неоднократно упрекал американские СМИ в распространении фальшивой информации.

Накануне, на пресс-конференции приуроченной к представлению кандидата на пост министра труда, Трамп прямо заявил, что журналисты CNN его ненавидят и относятся предвзято.