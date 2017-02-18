Associated Press: Следователи проведут второе вскрытие брата Ким Чен Ына

Куала-Лумпур, , 06:55 — REGNUM Следователи Малайзии намерены провести второе вскрытие Ким Чон Нама, погибшего брата главы КНДР Ким Чен Ына, передает Associated Press.

По словам источника журналистов в полиции Малайзии, первое вскрытие «не было проведено должным образом» и не выявило реальной причины гибели.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее посол КНДР в Малайзии Кан Чхоль заявил, что власти Северной Кореи категорически отказываются принимать доклад Малайзии о результатах аутопсии, так как следователи провели вскрытие трупа «в одностороннем порядке» и не допустила представителей КНДР.

Сводный брат главы КНДР Ким Чон Нам скончался 14 февраля — по предварительным данным, он был убит двумя женщинами при помощи отравленных игл. Смерть брата Ким Чен Ына еще не расследована полицией, однако уже появилось множество версий о том, кто мог быть заказчиком его убийства.

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