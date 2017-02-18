«Мугабе выберут даже мервым» — жена 92-летнего президента Зимбабве

Хараре, , 06:36 — REGNUM Жена 92-летнего президента Зимбабве Роберта Мугабе считает, что граждане проголосуют за лидера африканской страны, даже если он будет не просто очень старым, а мертвым, передает ВВС.

«Однажды, когда Бог решит, что Мугабе пора умереть, мы увидим его труп в избирательном бюллетене, — сказала Грейс Мугабе на митинге в Бухере. — И вы увидите, что люди проголосуют за труп Мугабе. Я серьезно говорю! Просто чтобы показать, как они любят своего президента».

Также 51-летняя Грейс Мугабе призвала соратников президента воздержаться от комментариев по поводу его возраста.

«Тот, кто был с Мугабе в 1980 году не имеет права сказать ему, что он стар. Если вы хотите, чтобы Мугабе ушел, то вы должны уйти вместе», — считает жена президента.

Президент Роберт Мугабе является самым старым из действующих лидеров стран Африки. В сентябре прошлого года появился слух, что он умер во время перелета в Дубай. Слух подтвердил сам Мугабе — президент сообщил, что он действительно умер, но воскрес.

Как сообщало ИА REGNUM, в декабре прошлого года муж, долгожитель и бессменный президент Зимбабве с 1987 года Роберт Мугабе заявил, что будет участвовать в следующих президентских выборах, которые пройдут в 2018 году.

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