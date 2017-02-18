Кортеж Трампа забросали камнями во Флориде

Майами, США, , 06:09 — REGNUM Кортеж президента США Дональда Трампа был забросан камнями на пути из Мар-а-Лаго в аэропорт, сообщает The Telegraph.

Группа протестующих на западе Палм-Бич начала бросать предметы в кортеж президента, когда он проезжал перекресток. По словам очевидцев, крупный камень попал в «Кадиллак» президента США.

Известно, что никто не пострадал. Неизвестно, задержан ли кто-либо из причастных к инциденту.

Как сообщало ИА REGNUM, президент США Дональд Трамп сегодня намерен выступить во Флориде «в стиле своей предвыборной кампании» — 18 февраля назначено его выступление перед толпой сторонников в городе Мельбурн.

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