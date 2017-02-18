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«Брат? Любовница? Гангстеры?» — никто не знает, кто убил Ким Чон Нама

Политика
Покушение на брата главы КНДР произошло 14 февраля

Сеул, 18 февраля 2017, 05:20 — REGNUM  В то время как полиция Малайзии продолжает расследование смерти Ким Чон Нама, брата лидера КНДР Ким Чен Ына, появилось уже множество версий о том, кто мог быть потенциальным заказчиком его убийства, передает Associated Press.

Так, одной из первых версий появилась «самая логичная» — покушение на беглого сводного брата заказал сам Ким Чен Ын. Но для чего Пхеньяну понадобилось организовывать убийство именно сейчас?

Одни утверждают, что Ким Чон Нам планировал «создать правительство в изгнании». Другие считают, что его «избрал» новым лидером Северной Кореи Китай, и это вызвало ярость действующего главы государства. Третьи называют причиной отказ Ким Чон Нама «вернуться по приказу» в КНДР. Официальные лица из разведки Южной Кореи и вовсе заявили, что Ким Чен Ын убил брата просто потому, что он «параноик».

При этом вполне может оказаться, что к убийству вовсе непричастен жестокий сводный брат из Северной Кореи. На это может указывать тот факт, что обе арестованные женщины, которых подозревают в убийстве, не были кореянками и, похоже, не были профессиональными киллерами — к примеру, одна из подозреваемых вернулась на место преступления в той же одежде.

«Ким Чен Нам вел свободную жизнь, он любил путешествовать и общаться с женщинами, — рассуждает южнокорейский парламентарий Ким Йонг Дай. — Возможно, у него были проблемы с преступными организациями. А может быть, это было преступление на почве любви».

В любом случае, убийство Ким Чон Нама, которое было совершено в малайзийском аэропорту двумя женщинами при помощи отравленных игл, уже называют «самым странным покушением современности».

Читайте ранее в этом сюжете: КНДР категорически отвергает результаты вскрытия брата Ким Чен Ына

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Убийства политиков
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