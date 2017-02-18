Мексиканцы построили «живую стену» на границе с США

Сьюдад-Хуарес, Мексика, , 04:45 — REGNUM Несколько сотен мексиканцев выстроились «живой стеной» вдоль реки Рио-Гранде на границе с США, в знак протеста против планируемого строительства стены между странами, передает Associated Press.

«Мы демонстрируем, что у нас есть много друзей на другой стороне реки — на той стороне, где они намерены построить стену… которая никогда не разделит два дружественных народа», — пояснил смысл акции Куаутемок Карденас, мексиканский политик, бывший кандидат в президенты страны.

Напомним, согласно планам президента США Дональда Трампа по границе между Мексикой и США пройдет стена, которая должна остановить нелегальную иммиграцию с мексиканской стороны в Соединенные Штаты. Завершить строительство стены планируется до конца 2020 года, стоимость строительства оценена в $21,6 млрд.

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