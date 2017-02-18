Барак Обама занял 12-ю строчку в рейтинге всех президентов США

Вашингтон, , 04:30 — REGNUM Американский телеканал C-SPAN опубликовал рейтинг всех президентов США, составленный по результатам опроса, проведённого среди историков и других специалистов ведущих университетов.

По итогам опроса, рейтинг возглавил 16-й президент США Авраам Линкольн, следом за ним расположился первый президент Джордж Вашингтон, а замкнул тройку 32-й президент Франклин Рузвельт, занимавший пост в годы Второй мировой войны.

В первую десятку вошли также Теодор Рузвельт, Дуайт Дэвид Эйзенхауэр, Гарри Трумэн, Томас Джефферсон, Джон Кеннеди, Рональд Рейган и Линдон Джонсон.

Покинувший пост в январе этого года 44-й президент США Барак Обама занял в рейтинге 12-ю строчку. Как следует из опроса, наиболее всего Обама проявил себя в экономике, заняв по этому показателю 8-е место среди всех президентов. Наихудшие показатели предыдущий глава Белого дома продемонстрировал в международных отношениях (24-е место) и взаимоотношениях с Конгрессом США (39-е место).

Как передавало ИА REGNUM, ранее на этой неделе новый президент США Дональд Трамп в ходе пресс-конференции заявил, что от предыдущей администрации Барака Обамы ему досталось множество проблем множество проблем как в правительстве, так и экономике. «Честно говоря, я унаследовал бардак. И внутри страны, и за рубежом», — сказал Трамп.