Министр обороны Турции заявил о необходимости реформирования НАТО
Мюнхен, Германия, 18 февраля 2017, 03:39 — REGNUM Министр обороны Турции Фикри Ышык считает, что структура НАТО нуждается в реформировании. Об этом он заявил, выступая на ночной сессии Мюнхенской конференции по безопасности, передаёт телеканал RT.
«Наша обязанность — сделать НАТО ещё сильнее, чем прежде. Необходима новая структура, НАТО должно быть адаптировано к новым вызовам», — заявил турецкий министр.
Фикри Ышык также считает, что Североатлантический альянс не выполняет своих обязательств на юго-восточном фланге.
Как передавало ИА REGNUM, на прошлой неделе состоялся телефонный разговор президентов США и Турции Дональда Трампа и Реджепа Тайипа Эрдогана, в ходе которого глава Белого дома заявил о поддержке Турции в качестве стратегического партнёра и союзника США по НАТО, а также отметил вклад Анкары в кампанию по борьбе с террористами в Сирии.
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