Кандидат в президенты Эквадора намерен выдать Ассанжа США

Основатель WikiLeaks находится в посольстве Эквадора в Лондоне с 2012 года

Кито, , 03:30 — REGNUM Кандидат в президенты Эквадора, банкир Гильермо Лассо, заявляет, что в случае победы на выборах он «выселит» Джулиана Ассанжа из посольства страны в Лондоне в 30-дневный срок, передает Associated Press.

В качестве обоснования данного шага называются «чрезмерные затраты», которые Эквадор несет в связи с содержанием основателя WikiLeaks.

Лассо является одним из восьми кандидатов на пост президента Эквадора и наиболее вероятным противником Ленина Морено, «преемника» действующего президента Рафаэля Корреа, который лично принял решение о предоставлении убежища Ассанжу.

Напомним, в 2012 году Ассанж обратился в посольство Эквадора в Лондоне с просьбой о предоставлении убежища. Ассанжу грозила экстрадиция в Швецию, где его подозревают в преступлениях сексуального характера. Как утверждает сам основатель WikiLeaks, обвинения связаны с политикой.

Читайте ранее в этом сюжете: Ассанж просит власти Великобритании и Швеции восстановить его свободу