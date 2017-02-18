Пушков о Мюнхене: «Евроатлантическая элита пребывает в летаргическом сне»

Москва, , 03:22 — REGNUM Глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал итоги первого дня Мюнхенской конференции по вопросам политики безопасности.

«Впечатление от Мюнхена: евроатлантическая элита пребывает в летаргическом сне. Подлинные угрозы подменены мнимыми, вместо ответов — мантры о ценностях», — написал сенатор на своей странице в Twitter.

Напомним, 53-я Мюнхенская конференция по безопасности проходит с 17 по 19 февраля. В ней принимают участие принимают участие более 30 глав государств и правительств, а также руководители оборонных ведомств более чем 80 стран.

В ходе первого дня конференции обсуждались урегулирование в Сириии конфликт на Украине, проблема с беженцами, ситуация на Корейском полуострове и другие темы. На полях конференции состоялась встреча министра иностранных дел России Сергея Лаврова с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом, в ходе которой обсуждались перспективы отношений Москвы и альянса.