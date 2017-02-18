Голландская «Партия Свободы» обещает закрыть все мечети в стране

Амстердам, , 03:17 — REGNUM Лидер голландской националистической «Партии Свободы» Герт Вилдерс заявил, что в случае победы на выборах будет добиваться запрета на иммиграцию мусульман и закрытия всех мечетей в стране, передает Reuters.

Вилдерс, который сегодня сообщил о старте предвыборной кампании, уже говорил, что он готов «идти дальше Трампа» и обещал «деисламизировать» Нидерланды.

По опросам, «Партию Свободы» поддерживают 17% избирателей, что на 1% больше, чем у основного соперника, либеральной «Народной партии за свободу» премьер-министра Марка Рютте. Однако даже в случае победы Вилдерсу будет сложно без коалиции — пока ни одна другая партия Нидерландов не готова войти в союз с «радикалами».

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