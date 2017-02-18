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Минобороны России сообщает о четырёх нарушениях перемирия в Сирии

Политика
Ещё восемь населённых пунктов в провинциях Алеппо и Дамаск заключили соглашения о примирении

Москва, 18 февраля 2017, 02:59 — REGNUM  В Сирии за сутки 17 февраля подтверждено четыре нарушения режима прекращения боевых действий. Об этом говорится в информационном бюллетене российского Центра по примирению враждующих сторон на территории Сирии, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с нарушениями Единого соглашения, за сутки зафиксировано четыре нарушения в провинции Латакия», — говорится в документе.

Сообщается также, что турецкой частью представительства было зафиксировано восемь нарушений в провинциях Деръа, Дамаск и Алеппо, однако в ходе разбирательства по данным эпизодам факты нарушения российской стороной подтверждены не были.

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В течение суток подписаны ещё два соглашений о присоединении к режиму прекращения боевых действий населённых пунктов Хауш-Эль-Ханум и Хауш-Эш-Шалак в провинции Дамаск, а также Мыскан, Сифат, Муслимия, Хандарат, Хэйлян и Ритиан в провинции Алеппо. Общее количество населённых пунктов, заключивших соглашения о примирении, таким образом, увеличилось до 1259.

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За сутки под контроль правительственных войск Сирии перешло 33 квадратных километра территории. В общей сложности с начала текущего года освобождено более 1721 квадратного километра территории, от вооружённых формирований террористической группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) освобождён 51 населённый пункт.

Как сообщало ИА REGNUM, режим прекращения боевых действий введён в Сирии с 30 декабря 2016 года. Правительство Сирии подписало соглашение о перемирии с основными вооружёнными группировками оппозиции. Гарантами этого соглашения выступили Россия, Турция и Иран.

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