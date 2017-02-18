В США осудили еще двоих сторонников ИГИЛ*

Вашингтон, , 02:54 — REGNUM В Висконсине и в Вирджинии были параллельно осуждены двое граждан США за поддержку «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), передает Reuters.

В суде штата Висконсин был признан виновным и получил 10-летний срок 36-летний Джошуа Ван Хафтен — гражданин США отправился в Турцию в 2014 году и пытался пересечь сирийскую границу для войны на стороне исламистов. Кроме того, он пытался помочь присоединиться к ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) другому американцу, Леону Дэвису, который был приговорен к 15 годам заключения в 2015 году.

В то же время в суде штата Вирджиния был осужден 26-летний Харис Камар Берки, он приговорен к 8,5 годам лишения свободы. Камар признал себя виновным в попытке присоединиться к «Исламскому государству» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и съемке кадров в Вашингтоне для «пропагандистского ролика» исламистов.

«Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) является террористической организацией с разветвленной сетью пропаганды и вербовки сторонников, в том числе в западных странах. С 2014 года Министерство юстиции США рассмотрело более 100 случаев присоединения граждан США к данной исламистской группировке.

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