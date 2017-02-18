В Харькове произошла перестрелка между двумя вооружёнными группировками

Перестрелка произошла на почве конфликта вокруг блокады Донбасса

Харьков, Украина, , 02:48 — REGNUM В Харькове произошла перестрелка между двумя вооружёнными группировки, спровоцированная конфликтом по вопросу о блокаде Донбасса. Об этом сообщается на странице «Громадське Харків» в соцсети Facebook.

Сообщается, что инцидент произошёл в районе Алексеевка. Ветераны батальона «Донбасс» открыли огонь по активистам «Схидного корпуса».

«После стрельбы ветераны батальона «Донбасс» спрятались в детском садике неподалеку. Через некоторое время они, бросив оружие, сдались полиции», — говорится в сообщении.

В результате стрельбы получил ранения один человек, в настоящее время он госпитализирован в тяжёлом состоянии.

Как передавало ИА REGNUM, с 16 февраля на Украине вступило в силу распоряжение властей о введении временных чрезвычайных мер в электроэнергии. Премьер-министр Украины Владимир Гройсман сообщил, что в связи с блокадой поставок донбасского угля в украинских населённых пунктах может произойти отключение электричества и отопления.

После введения чрезвычайного режима «Укрэнерго» получила право на проведение веерных отключений электроэнергии и регулирование графиков аварийного отключения.

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