Премьер-министр Канады попрощался с Европой

Гамбург, Германия, , 02:34 — REGNUM Премьер-министр Канады Джастин Трюдо произнес речь перед представителями бизнеса и политиками в порту Гамбурга, передает Reuters.

В своей прощальной речи перед отбытием из Евросоюза Трюдо призвал к «преодолению гнева», борьбе «за средний класс» и «доверие людей».

«Являетесь ли вы бизнесом, являетесь ли вы правительством — пришло время осознать этот гнев и тревогу по всему миру», — сказал Трюдо. — Пришло время взглянуть реально на проблемы, стоящие перед средним классом, а также теми, кто тяжело работает, чтобы присоединиться к нему… Пришло время осознать, что старые подходы не работают».

По словам Трюдо, «рекордные прибыли компаний за счет рабочих» и «служение правительств «особым интересам», а не интересам граждан» приводит к тому, что «люди теряют веру».

«Вы должны быть частью общества», — призвал Трюдо представителей европейской бизнес-элиты и истеблишмента.

О причинах, сподвигших премьер-министра Канады на столь «социалистическую» прощальную речь, не сообщается.

Напомним, Джастин Трюдо в рамках поездки в Евросоюз выступил в Европарламенте по вопросу подписания сделки CETA о свободной торговле между ЕС и Канадой, провел переговоры с канцлером Германии Ангелой Меркель, а также другими представителями высшего руководства Евросоюза.

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