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Тереза Мэй: Великобритания не будет торговаться за «лучшее место» в ЕС

Политика
Премьер-министр намерена «прояснить позицию» по Brexit

Лондон, 18 февраля 2017, 01:30 — REGNUM  Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй и премьер-министр Франции Бернар Казенюв сегодня проведут встречу в Лондоне на Даунинг стрит, передает Reuters.

Известно, что встреча направлена на то, чтобы «прояснить позицию» британского правительства по выходу из Евросоюза.

«Мы понимаем, что лидеры ЕС хотят продолжить процесс интеграции, — пояснила Мэй газете Le Figaro. — Скажу так, мы не ищем лучшего варианта (seek to cherry-pick — прим. ИА REGNUM ) членства».

Стоит отметить, что лидеры Европейского Союза действительно намерены «не допустить новый Brexit», о возможности которого все чаще заявляется в Восточной и Южной Европе. Так, Европарламент одобрил резолюцию об усилении централизации ЕС, с ограничением прав стран-членов отказываться от выполнения коллективных решений.

Читайте ранее в этом сюжете: Парламент ЕС принял резолюцию о создании армии и поста министра финансов

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Выход Великобритании из Евросоюза
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