Associated Press: В западном Мосуле начался голод

Бегство из западной части города часто не представляется возможным

Мосул, Ирак, , 01:08 — REGNUM По словам беженцев из западного Мосула, в части города, удерживаемого «Исламским государством» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) начался голод, сообщает Associated Press.

«Все, что мы имели — это воду с хлебом, иногда — воду с томатной пастой», — говорит Умма Мохаммед, которая бежала из оккупированной части иракского города с семью детьми.

Причем, по словам Дафра Мохаммеда, 24-летнего фермера с северо-запада Мосула, проблема не в недостатке пищи.

«ДАИШ («Исламское государство», ИГ, ИГИЛ, организация, деятельность которой запрещена в РФ — прим. ИА REGNUM ) отобрали всю пшеницу и ячмень, которую мы собрали в этом году», — сообщил беженец.

По словам беженцев, цены на продукты в западной части Мосула стремительно выросли после того, как была заблокирована дорога на сирийскую Ракку в конце прошлого года. Мешок (50 кг) риса сейчас стоит около 120 000 динаров ($95), тогда как в восточном Мосуле его цена около 19 000 динаров ($15).

При этом бегство из западной части города часто не представляется возможным — по словам корреспондентов, большинство беженцев из западного Мосула, с которыми им удалось поговорить, были отпущены исламистами только потому, что оставили своих родственников в «заложниках».

Как сообщало ИА REGNUM, операция по освобождению Мосула иракской армией продолжается с 17 октября 2016 года. В настоящий момент войска освободили восточную часть города, западный Мосул, в котором проживает 750 тыс. человек, находится под контролем исламистов.

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